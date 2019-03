Hospital chega à Beira após registo dos primeiros cinco casos de cólera

Beira: Vida difícil após ciclone Idai

Especulação de preços

O preço do tomate aumentou para quase o triplo do habitual. Antes, um quilo rondava 70 meticais (quase um euro); agora, pode custar entre 180 e 200 meticais (2,80 euros). As vendedeiras alegam que os fornecedores aumentaram o preço da caixa de tomate. As autoridades avisam, no entanto, que, se alguém for apanhado a especular preços, será punido com "mão dura".