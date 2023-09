Morte à porta de hospital por falta de assistência médica

Tragédia no Hospital Américo Boavida: Jovem perde vida à porta do hospital por falta de assistência médica. Equipa médica suspensa devido à negligência. Obras limitam atendimento. UNITA exige responsabilização.

Na manhã de terça-feira (19.09), um trágico incidente ocorreu no Hospital Américo Boavida, em Luanda, quando um jovem de 24 anos, João Soma, perdeu a vida à porta do hospital por falta de assistência médica. Segundo relatos, seguranças e maqueiros do hospital recusaram atendê-lo, alegando que a unidade só estava recebendo pacientes transferidos de outras instalações de saúde.

Em uma entrevista ao "NovoJornal", a mãe do jovem lamentou a trágica situação. Ela contou que o filho começou a apresentar febres e pediu ajuda aos vizinhos, mas acabou falecendo à porta do hospital. Somente após essa tragédia, os médicos em serviço apareceram e ordenaram a remoção do corpo para a morgue, com a presença do Serviço de Investigação Criminal (SIC). Um responsável do hospital, que preferiu não se identificar, explicou que a capacidade de atendimento está limitada devido a obras de reabilitação e expansão em andamento na unidade hospitalar. Atualmente, o hospital está apenas aceitando pacientes com politraumatismo, pacientes que precisam de cirurgia iminente e aqueles com queimaduras.

Este mesmo responsável destacou uma falha de comunicação, enfatizando que não deveriam ser seguranças e maqueiros a aceitar ou recusar pacientes; essa decisão deve ser tomada pelos médicos, após a avaliação do estado do paciente. A direção do Hospital Américo Boa Vida também emitiu uma declaração admitindo negligência médica e informou que um inquérito foi aberto para investigar o caso.

Equipa médica suspensa

Em resposta ao trágico incidente, a direção do Hospital Américo Boavida anunciou a suspensão de uma equipa médica por suposta negligência médica, após a morte de João Soma, à entrada do hospital, devido à falta de assistência médica.

A direção do hospital informou que comunicou imediatamente o incidente, que ocorreu na terça-feira, ao Serviço de Investigação Criminal (SIC), devido à alegada negligência da equipa médica em serviço. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo do jovem no chão, do lado de fora do hospital.

Além disso, a direção do Hospital Américo Boavida reiterou seu compromisso com a ética, deontologia e humanização dos serviços de saúde. O Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos foi contatado para uma reação, que será divulgada posteriormente.

Limitações no atendimento

Segundo fontes da direção do Hospital Américo Boavida, as obras de expansão da unidade hospitalar têm criado desafios no atendimento aos pacientes. Durante esse período, o hospital está limitando seu atendimento a pacientes com patologias graves, incluindo aqueles que necessitam de cirurgias, transferências de outras instituições hospitalares e pacientes com ferimentos graves resultantes de acidentes e queimaduras.

No entanto, o hospital enfrenta a dificuldade de encerrar completamente suas operações devido à carência de serviços assistenciais em muitas unidades de saúde na província de Luanda e em todo o país. As obras em andamento no hospital têm afetado significativamente o atendimento clínico, com partes das instalações apresentando riscos de desabamento e infiltrações.

Embora as limitações sejam conhecidas pela direção do hospital, os pacientes e a comunidade em geral pedem que as restrições sejam comunicadas de forma mais clara à entrada da instituição para que as pessoas possam procurar alternativas de cuidados médicos.

Este incidente trágico realça a necessidade urgente de abordar as deficiências no sistema de saúde e melhorar o atendimento aos pacientes, garantindo que ninguém seja negado atendimento médico quando mais precisa.

UNITA exige responsabilização

O Grupo Parlamentar da UNITA emitiu uma nota de imprensa expressando repúdio, indignação e preocupação em relação à morte de João Soma, um jovem de 25 anos, que faleceu à porta do Hospital Américo Boavida devido a negligência médica e falta de assistência médica adequada. A UNITA salientou que incidentes recorrentes como esse ocorrem devido às sérias deficiências estruturais no Serviço Nacional de Saúde e à falta de priorização da vida humana.