Homem é morto após discussão por uso de máscara na Alemanha

A polícia na Alemanha informou que um homem de 49 anos foi preso por suspeita do assassinato a tiros de um funcionário de uma bomba de gasolina na sequência de uma discussão sobre máscaras faciais. O crime ocorreu na cidade de Idar-Oberstein, no estado da Renânia-Palatinado.

As autoridades policiais informaram na note desta segunda-feira (20.09) que o suspeito disse aos agentes que agiu "sem raiva" depois de ter ido a uma bomba de gasolina no sábado para comprar cerveja e o funcionário de 20 anos pediu-lhe que pusesse uma máscara.

"Ele declarou ainda, durante o interrogatório, que rejeitava as medidas contra o coronavírus", divulgou a polícia. A exigência de usar máscaras está entre as medidas em vigor na Alemanha para impedir a propagação do vírus.

Protesto em Berlim contra a política de enfrentamento à pandemia

Voltou para matar

De acordo com a polícia, o suspeito deixou inicialmente a bomba de gasolina, mas voltou meia hora depois com uma máscara e disparou na cabeça do funcionário.

O suspeito, um cidadão alemão que não foi identificado pelo nome em conformidade com as leis de privacidade, inicialmente fugiu do local, mas entregou-se à polícia no domingo (19.09) de manhã.

Tem havido protestos regulares, alguns violentos, contra as restrições à pandemia na Alemanha. Uma força motriz por detrás dos protestos é o movimento de "Querdenken" - que inclui pessoas que se opõem às máscaras e vacinas, adeptos de teorias da conspiração e alguns integrantes da extrema direita.

O Facebook removeu na semana passada quase 150 contas e páginas ligadas ao movimento "Querdenken" sob uma nova política centrada em grupos que espalham desinformação ou incitam à violência, mas que não se enquadram nas categorias de maus atores existentes na plataforma.