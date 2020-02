Histórico: Equipas alemãs triunfam nas competições europeias

As três equipas alemães presentes na Liga Europa de futebol procuram nesta quinta-feira (27.02) garantir um lugar nos oitavos de final da competição, após triunfos nos jogos da primeira mão.

O Bayer Leverkusen vai ao Porto tentar assegurar a vantagem na eliminatória fruto da vitória em casa, na BayArena, por 2-1. O Eintracht Frankfurt joga na Áustria com o Red Bull Salzburg com a eliminatória no bolso, depois de ganhar na Alemanha por expressivo 4-1, na partida da primeira mão.

A terceira equipa germânica na Liga Europa e também com um pé nos quartos finais é o Wolfsburgo, que venceu na Alemanha, por 2-1, o Malmö, da Suécia. Ao todo foram três triunfos das equipas da Bundesliga na Liga Europa nas partidas disputada há uma semana, mas que nesta quinta-feira vão tentar selar à passagem na eliminatória.

Liga dos Campeões

Na Liga milionária os resultados foram também positivos para o Borussia Dortmund e o RB Leipzig.

Bis do Gnabry na vitória do Bayern

Com os dois golos do prodígio norueguês, Erling Haaland, o Dortmund bateu o PSG, por 2-1, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O único golo da equipa de Paris foi apontado por Neymar. Haaland foi eleito homem do jogo e jogador da semana na Europa de futebol.

O fenómeno do Dortmund é o segundo melhor marcador da prova com 10 golos, menos um que o melhor, Robert Lewandowski do rival Bayern de Munique.

Resultados positivos dos alemães em Inglaterra

O campeão alemão em título e atual líder da Bundesliga foi a Inglaterra bater por 3-0 a equipa do Chelsea e quase está apurada para a fase seguinte da Champions. Um bis de Serge Gnabry e um golo do inevitável Lewandowski colocaram os alemães na frente da eliminatória.

As equipas alemãs não só dominam a Europa de futebol com as respetivas vitórias, mas também convenceram em dados estatísticos o poderio. Bayern tem mais golos que ninguém, são 27, mais remates enquadrados com a baliza, um total de 70, 20 quais foram do melhor marcador da Liga dos Campeões, Lewandowski.

O RB Leipzig também venceu, por 0-1, o Tottenham treinado por José Mourinho. O golo do vice-líder da Bundesliga foi apontado por Timo Werner aos 58 minutos.

Noutras partidas desta quarta-feira (26.02), o destaque vai para a derrota do Real Madrid, por 1-2, no Santiago Bernabéu, na receção a Manchester City. O Lyon recebeu e venceu a Juventus pela margem mínima, por 1-0. Na terça-feira, o Napolis empatou com o Barcelona 1 a 1.