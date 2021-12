História dos programas em português da DW

03.05.1953 – Primeiras emissões da DW em alemão.

11.06.1953 – Fundação oficial da Deutsche Welle.

03.10.1954 – As emissões em português começam, inicialmente com cinco minutos diários. Juntamente com inglês, francês e espanhol a língua portuguesa faz parte do grupo das primeiras línguas estrangeiras na Deutsche Welle.

01.07.1962 – Início de emissões em português para o Brasil e criação de uma nova redação. Paralelamente a DW arranca com emissões em espanhol para a América Latina.

01.07.1963 – O serviço de transcrição em português para o Brasil começa: a Deutsche Welle envia fitas para a retransmissão nas rádios parceiras.

03.03.1964 – Agora é a vez da Europa receber um programa diário em português especialmente feito por este continente.

Jornalistas do serviço em português para a Europa no ano 1977 nas instalações da DW na Apostelnstraße em Colónia. Da esquerda para a direita: José Belchior, Joaquim Amaral Marques, Carlos Martins. Fotógrafo: Heinz Bogler/DW

02.01.1975 – Depois da independência das ex-colónias portuguesas em África, a Deutsche Welle começa a emitir um programa em português dirigido especialmente para a África. No início os programas para a África são produzidos pela redação do programa em português para a Europa.

18.10.1980 – Depois de seis anos de obras, têm lugar as primeiras emissões no novo edifício da sede da DW em Colónia no Raderberggürtel. O prédio é um dos mais altos da cidade e dispões de instalações radiofónicas modernas, mas sofre de contaminação de amianto.

01.01.1984 – É fundada uma nova redação para o programa em português para a África. Agora são quatro as redações que produzem programas em português de rádio: uma para a Europa, mais uma para o Brasil e a terceira para a África. Paralelamente existe uma quarta redação que produz o serviço de transcrição em português para o Brasil.

Os membros da redação Português para África no início dos anos 90 em Colónia: Gil Guimarães, Daniel Machava, Juvenal Rodrigues, Dr. Reinhold Meyer, Beatriz Brücken, António Rocha, Doris Fitzek, Bettina Ernst, Theda Schumacher, Pedro Neto (da esquerda)

30.09.1993 – A redação do serviço de transcrição em português para o Brasil é extinta. A partir desta data, as rádios parceiras da DW somente recebem CDs com programas musicais em português produzidos pela redação central de música da DW. Em 2004 este serviço termina e a DW passa a distribuir os seus programas às estações parceiras somente através da sua rede de satélites e da internet.

Jornalistas do serviço em português para o Brasil no ano 1987 nas instalações da DW no Raderberggürtel em Colónia. Fotógrafo: Heinz Bogler/DW

01.01.1995 – Fusão das duas redações “Português para a Europa” e “Português para a África” numa redação. Esta faz parte da seção para os programas para a Iberoamérica (ILAP). Os programas em português para a Europa e a África continuam separados, mas são produzidos pela mesma redação “ILAP/Português”.

01.07.1996 – A Deutsche Welle inicia um novo serviço na internet em língua portuguesa dirigido principalmente ao Brasil. A DW faz parte das primeiras emissoras internacionais presentes nesta nova rede digital.

31.12.1999 – As emissões de rádio em português para o Brasil terminam.

01.01.2000 – A redação de rádio “Português para o Brasil” da DW é transformada numa redação online. Atualmente chama-se "DW Brasil".

01.07.2000 – Deixa de existir a seção dos programas para a Iberoamérica (ILAP). A redação de português para a Europa e África passa a integrar a seção dos programas da África e do Médio Oriente da DW (Hauptabteilung Afrika/Nahost). Atualmente faz parte da seção dos programas da África (Hauptabteilung Afrika).

29.10.2000 – Início de um novo programa da manhã em português para a África de 15 minutos. O programa da noite para a África continua com 50 minutos diários.

30.03.2002 – Fim do programa em português para a Europa. Agora as emissões da DW por onda curta passam a ter como destino principal a África.

06.04.2002 – Início do magazine juvenil “Juventude em Foco” na DW em português para África.

Redação Português para África em 2005: Juvenal Rodrigues, Carlos Martins, Daniel Machava, António Rocha e Nélio dos Santos (da esquerda à direita)

27.06.2003 – Inauguração do novo edifício da DW em Bonn na Kurt-Schumacher-Straße no edifício "Schürmann-Bau". A DW muda de Colónia para Bonn.

30.10.2004 – Fim do programa da noite em português para a África. O programa da manhã é alargado e passa a ter 45 minutos em vez de 15 minutos. O programa começa às 5 horas TUC (Tempo Universal Coordenado).

28.03.2006 – Fim da página “Português para a África” na internet. A redação da DW em português para África começa a distribuir os seus programas de rádio através da página “Português para o Brasil” sob a responsabilidade da redação online da DW.

07.04.2006 – Início do Podcasting em português. Depois das emissões em alemão, inglês e chinês, português é a quarta língua que tem podcasts na DW. A Deutsche Welle é a primeira emissora internacional a utilizar este meio para a distribuição de programas em português.

Redação Português para África em 2005: Daniel Machava, Andrea Marques, Johannes Beck, Orfeu de Sá Lisboa, Carlos Martins, Cristina Krippahl e António Rocha (da esquerda à direita)

29.10.2006 – Inicia-se um novo programa da noite em português com uma duração de 30 minutos. A emissão da manhã passa a ter 30 minutos em vez de 45 minutos. As novas emissões começam às 05.30 e às 19.30 UTC e são inseridas no novo canal africano da DW.

Fevereiro de 2011 – A DW África inaugura uma nova rubrica na internet com artigos de temas africanos em português: www.dw-world.de/áfrica

23.10.2011 – Depois de 24 anos termina o programa "Antena da Amizade". Em vez do "Antena da Amizade", surge um novo espaço dos ouvintes no fim de cada emissão com a possibilidade de participação direta por SMS e Email.

Redação Português para África em 2009: Carlos Martins, Bettina Riffel, António Rocha, Marta Barroso, Renate Krieger, Beatriz Brücken, Madalena Sampaio, Johannes Beck, Nádia Issufo, Daniel Machava, Carla Fernandes (da esquerda)

30.10.2011 – A DW encerra o seu emissor em Sines (Portugal), que construiu no ano de 1970 em plena Guerra Fria. Teve muita importância estratégica durante décadas, mas perdeu importância com a redução das emissões de onda curta.

06.02.2012 – A página internet da DW passa a ser www.dw.de em vez de www.dw-world.de.

28.03.2012 - Nova página Português para África da DW no Facebook.

Redação Português para África em 2011: Renate Krieger, Bettina Riffel, Glória Sousa, Madalena Sampaio, Carla Fernandes, Helena Ferro de Gouveia, Johannes Beck, Cristina Krippahl, Guilherme Correia da Silva, Marta Barroso, António Rocha, Beatriz Brücken, Marcio Pessôa (da esquerda)

20.01.2014 - A direção da DW anuncia que a redação Português para África da DW será encerrada no dia 31 de dezembro de 2014. A DW aposta na expansão do canal de TV em inglês. O trabalho da redação brasileira continuará, segundo o anúncio. Mais tarde, a decisão é revogada e continua o serviço em português para África

03.10.2014 - As emissões da DW em português têm o seu 60.° aniversário. A DW anuncia a manutenção dos programas de rádio e da página online em português para África.

25.10.2014 - Depois de 12 anos de história, o Juventude em Foco, o programa voltado para a juventude dos países lusófonos do continente africano, deixa de integrar a grelha da DW África.

25.10.2014 - Depois de mais de 60 anos, a DW deixa de usar a onda curta para o seu serviço em português. As emissões em AM tinham perdido popularidade nos anos anteriores. Por outro lado, cada vez mais africanos têm telemóveis com acesso à internet, o que possibilita novas alternativas à DW para chegar ao seu público alvo.

27.10.2014 - Entram em vigor os formatos reformulados de rádio da DW África. A partir desta data, a emissora internacional da Alemanha irá transmitir duas vezes por dia, de segunda- a sexta-feira emissões de 20 minutos cada que abordam acontecimentos internacionais, desenvolvimentos relevantes em África e temas importantes da Alemanha. A página online acompanha as mudanças e aposta mais em artigos de opinião, debates e no diálogo com os ouvintes.

Redação Português para África em 2015: Johannes Beck, Sofia Diogo Mateus, Nádia Issufo, António Rocha, Cristina Krippahl, Guilherme Correia da Silva, Madalena Sampaio, Karina Gomes, Maria João Pinto (da esquerda)

18.01.2015 - A página Português para África da DW no Facebook quebra a barreira de 50.000 "likes" ("gosto").

22.06.2015 – Com o início das emissões do novo canal da DW TV em inglês ("DW News"), a página internet da DW passa a ser www.dw.com em vez de www.dw.de.

07.09.2015 - O número de "likes" / "gostos" continua a crescer e ultrapassa a barreira dos 100.000.

08.03.2016 - a DW África começa a enviar as suas notícias através do WhatsApp.

05.09.2016 - O número de "likes" / "gostos" da página do Facebook da DW África ultrapassa a barreira dos 200.000 devido ao sucesso da edição de 2016 do concurso "heróis de hoje".

24.09.2016 - Arranca a nova página online da DW África com uma navegação mais intuitiva. Há uma separação dos conteúdos da DW África e da DW Brasil em duas páginas diferentes. A DW África passa a estar disponível na App de Notícias da DW.

07.09.2017 - O número de "likes" / "gostos" continua a crescer e ultrapassa a barreira dos 300.000.

04.11.2017 - Com a partida entre o Borussia de Dortmund e o Bayern de Munique, a DW África inicia novos relatos ao vivo da primeira liga alemã de futebol, a Bundesliga.

07.11.2017 - A DW África introduz uma nova oferta de notícias pelo Facebook Messenger através de um serviço automático (chatbot). Durante as primeiras cinco semanas, mas de 10.000 pessoas experimentaram o Facebook Messenger da DW África.

12.12.2017 - A partir da emissão da noite deste dia, a DW África apresentou um novo formato das emissões de rádio mais interativo e mais dinâmico.

15.01.2018 - A DW África começa com entrevistas em direto através da STV Notícias. Uma vez por semana jornalistas da DW falam sobre temas europeus no canal de televisão de Moçambique.

30.03.2018 - Comemoram-se dez anos dos programas educativos "Learning by Ear - Aprender de Ouvido" através de um programa especial da DW África

16.05.2019 - A partir de agora e todas as quintas-feiras, a DW analisa temas da atualidade europeia e internacional na TV Zimbo, canal angolano parceiro da Deutsche Welle e líder de audiências.

17.07.2019 - Primeiro episódio do Explica-Me, o novo podcast da DW Áfricaque desconstrói a atualidade.

12.09.2019 - A TV Zimbo produz o primeiro programa do novo magazine televisivo semanal "Os 77 por cento", um co-produção desta estação televisivo de Angola com a DW África.

10.10.2019 - Inaugurada a nova presença DW Português para África no Instagram.

31.10.2019 - Reformou-se António Rocha, o vice-chefe da redação DW Português para África, após mais de 30 anos de serviço.

07.12.2019 - A DW África tem que terminar o envio das suas notícias através do WhatsApp por imposição da própria plataforma, que anunciou não tolerar mais o envio em massa de notícias a partir desta data.

12.10.2020 - Inaugurada a nova presença DW Português para África no YouTube. A DW encerra a sua presença no Instagram.

31.12.2021 - Depois de 16 anos, Johannes Beck deixa o cargo de chefe de redação DW Português para África e passa a integrar a equipa de desenvolvimento de novos formatos digitais da DW.

01.01.2022 - Marcio Pessôa assume a chefia da redação - desde 2006, ele já desempenhou muitas funções de correspondente a editor na DW Português para África e tem uma trajetória académica marcada por África