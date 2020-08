"Hino milionário” dos 45 anos da independência de Angola é alvo de críticas

Os mais de 148 milhões de kwanzas (mais de 200 mil euros) do contrato celebrado entre o Estado angolano e a empresa Big Eventos, continua a ser alvo de duras criticas, não só nas redes sociais como também noutros segmentos da vida social. A constituição da comissão dos 45 anos de independência foi criada em dezembro de 2019.

A União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), por intermédio de Maurílio Luiele, primeiro vice-presidente da bancada parlamentar, junta-se à chuva de críticas.

O maior partido da oposição, considera um "exagero” a alocação destas verbas para o hino da "dipanda”, como é chamada a independência em Angola.

"Continuamos a ter prioridades muito mal definidas e não há dúvidas de que estes 148 milhões para elaborar e realizar o hino dos 45 anos é um exagero”, aponta Maurílio Luiele.

Prioridades mal definidas?

Para o deputado, estes valores poderiam ser aplicados noutros setores da vida social que registam, nos últimos tempos, grandes dificuldades agravadas pela pandemia da Covid-19 e pela queda do preço do petróleo no mercado internacional.

Assistir ao vídeo 01:43 Compartilhar Angola: Sobreviver do lixo durante a pandemia Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3eNxs Angola: Sobreviver do lixo durante a pandemia

"É uma despesa de muito má qualidade, uma vez que estamos com alta contracção financeira tinham que ser bem definidas as prioridades. Até pela questão da Covid-19, penso que estes recursos deviam ser utilizados para outros fins.”

E um destes fins seriam a sua aplicacão no setor da educação, diz Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos (MEA). Em Angola perto de três mil crianças encontram-se fora do sistema normal de ensino por falta de salas de aula.

"Valor dava para construir três escolas"

"Só este ano, o Estado gastou para construção de uma escola de 12 salas no bairro Bom Pastor, na província do Huambo, perto de 50 milhões de kwanzas. E para construção de uma escola de 14 salas na província do Cuanza-norte perto de 48 milhões de kwanzas. (quase 69 mil euros)”

Feitas as contas, "com estes valores dá para construir três escolas. Logo, nós teríamos perto de seis mil e trezentas crianças a frequentar o ano letivo. Quer dizer, o que é mais importante nesse país?”, questiona Francisco Teixeira.

A imprensa local diz que os valores iniciais acordados entre a empresa contratada e o então Ministério da Cultura eram de mais de 14 milhões de kwanzas. Mas, em declarações à ZAP, uma televisão privada angolana, Big Nelo responsável da Karga Eventos, revelou-se ser alvo de calúnia e reiterou que os valores iniciais foram, de facto, os mais de 148 milhões de kwanzas.

A DW África tentou ouvir as partes envolvidas, sem sucesso.