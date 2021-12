Internacional

"Hiil Hableed": A equipa feminina de basquetebol da Somalilândia

Ser mulher na Somalilândia, região autónoma da Somália, significa viver com certas restrições. Algumas pessoas acreditam que as mulheres e as raparigas não devem praticar desporto, por exemplo. Mas a jogadora profissional de basquetebol Ayan Mahamad pensa de forma diferente: com a "Hiil Hableed", uma equipa de basquetebol só para mulheres, ela quer encorajar raparigas a praticarem desporto.