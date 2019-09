Hemingarda Fernandes, a nova líder da juventude do MPLA em Luanda

Hemingarda Fernandes foi eleita este sábado (21.09) a primeira secretária provincial da Juventude do Movimento Popular de Libertação de Angola (JMPLA) na província angolana de Luanda, durante a Assembleia Provincial de Renovação de Mandatos.

A jovem é a segunda mulher a assumir a direção da organização que congrega os militantes jovens do MPLA na maior praça eleitoral em Angola, depois da Anabela Domingos.

Pela primeira vez, a JMPLA realiza em todos os seus comités um processo eleitoral com múltiplas candidaturas. Hemingarda Fernandes, de 33 anos, venceu com 258 votos, contra os 165 de Wilson Morais e os 52 votos de Pedro Maloa.

Apoiantes comemoram eleição de Hemingarda Fernandes

Para a sua missão, a nova líder da JMPLA em Luanda afirmou que vai esperar ter mais apoios dos militantes para desempenhar a sua missão. "É um grande desafio. Sei que não vou conseguir cumprir a missão sozinha, por isso, contamos não só com os militantes da província de Luanda, mas também com os conselhos e o auxílio da direção central de Luanda, da direção do partido em Luanda, e dos nossos superiores para nos auxiliarem nesta missão que é de facto difícil", afirmou.

Uma das prioridades da líder da juventude em Luanda tem a ver com a formação de quadros da sua organização, a emancipação da mulher, organização e mobilização, empreendedorismo, educação patriótica e o ambiente. Hemingarda Fernandes afirma que, durante o seu mandato, a JMPLA vai desenvolver um programa amplo sobre a educação ambiental.

Nascida no município de Ícolo e Bengo, Hemingarda Fernandes é membro do Comité Central do MPLA. Em 2009, foi coordenadora do núcleo da JMPLA na Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto e, de 2009 a 2011, desempenhou as funções de primeira secretária de base do Comité do Ensino Superior da JMPLA, e em 2014 foi a primeira secretária do Comité do Ensino superior da JMPLA.

Emancipação das mulheres

Por ser mais uma mulher na direção de estrutura importante do MPLA, a nova líder da JMPLA em Luanda afirma que a sua eleição demonstra o cumprimento do seu partido sobre o programa de emancipação da mulher

Boaventura Chitapa: "Nova liderança vai requerer grande capacidade de direção e maturidade política"

Hemingarda Fernandes espera, por outro lado, que os militantes elejam no próximo mês de outubro uma mulher para ocupar o cargo de secretário nacional da JMPLA, deixado vago por Luther Rescova, atual governador de Luanda e primeiro secretário do MPLA na capital do país.

"Se assim for, ficaremos felizes. Mas vamos esperar pelos desafios que vão surgir. Só precisamos ter mulheres ou homens que entendam e consigam cumprir as orientações do líder do partido", diz.

Para o primeiro secretário nacional em exercício da JMPLA, Boaventura Chitapa, a eleição de Hemingarda Fernandes foi um ato de demonstração da democracia interna na organização.

"Luanda teve três candidatos, dois homens e uma mulher, e ganhou uma mulher. Estamos todos de parabéns. Temos uma nova liderança na província de Luanda, que na sua especificidade vai requerer grande capacidade de direção e maturidade política para conduzir os grandes desafios desta província", disse Boaventura Chitapa.