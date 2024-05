Hamas aceita proposta de cessar-fogo

O movimento Hamas anunciou ter aceitado uma proposta de cessar-fogo, mediada pelo Egito e pelo Qatar, para suspender a guerra com Israel. O país diz que está a examinar a resposta do Hamas ao acordo de cessar-fogo.

O grupo islamista emitiu um breve comunicado informando que o seu líder, Ismail Haniyeh, anunciou a decisão num telefonema aos governos do Qatar e do Egito.

No documento, não foram avançados detalhes. O anúncio surgiu horas depois de o Exército israelita ordenar a cerca de 100 mil palestinianos do leste de Rafah para deixarem a cidade face à iminência de uma incursão terrestre.

Em Rafah, uma multidão celebrou a notícia, disparando para o ar e entoando "Allahu Akbar" ("Deus é grande"), contou um correspondente da agência France-Presse. O Hamas afirmou que "a bola está agora no campo de Israel", que fica com a escolha "entre aceitar o acordo de cessar-fogo ou obstruí-lo".

Segundo o jornal Haaretz, Israel está a examinar a resposta do Hamas ao acordo de cessar-fogo. "Examinamos qualquer resposta com a maior seriedade e esgotamos todas as possibilidades relativamente a negociações e ao retorno dos reféns", sublinhou Daniel Hagari, porta-voz do Exército israelita.

Há vários meses que o Qatar e o Egito têm mediado conversações entre Israel e o Hamas, procurando encontrar uma solução para a guerra na Faixa de Gaza espoletada pelo ataque do movimento islamista em território israelita, em 7 de outubro.

Atualizado às 20:17 (CET) de 6 de maio de 2024.