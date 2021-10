Haiti condena os comentários "racistas" de Trump em relação aos migrantes

"Então temos centenas de milhares de pessoas vindo do Haiti. O Haiti tem um tremendo problema de SIDA", disse o ex-Presidente norte-americano Donald Trump, numa entrevista de quinta-feira (07.10), à Fox News.

"Muitas dessas pessoas provavelmente terão HIV/SIDA, e estão a entrar em nosso país, mas nós não fazemos nada sobre isso, deixamos todos entrar", disse Trump. "É como um desejo de morte para nosso país".

De acordo com dados do Banco Mundial, a prevalência do HIV no Haiti vem diminuindo constantemente nos últimos 15 anos, e agora é estimada em uma taxa de 1,9% entre os haitianos de 15 a 49 anos.

Imigrantes haitianos em Tijuana, no México. Muitos percorrem longos caminhos na esperança de entrar nos EUA.

"Declaração racista e sem fundamento"

A embaixada do Haiti em Washington condenou a "declaração racista e sem fundamento sobre os migrantes haitianos, em particular, e a população haitiana, em geral, de Donald Trump".

"Estes comentários visam apenas semear ódio e discórdia contra os imigrantes", disse a embaixada em uma declaração nesta sexta-feira (08.10).

A chegada, em meados de setembro, de mais de 30 mil migrantes, a maioria haitianos, que acamparam durante dias sob uma ponte na fronteira entre o México e o Texas, colocou a administração do presidente americano Joe Biden sob fogo dos republicanos.

Eles acusam o Presidente de ter causado o surto ao relaxar as políticas de migração de linha dura implementadas pelo predecessor Trump.

Um pai imigrante e seu filho na fronteira entre EUA e México (foto de arquivo).

Deportações

Ao longo de menos de três semanas, mais de 7.500 migrantes haitianos - 20% deles crianças - foram deportados pelos serviços de migração dos EUA, que fretaram 70 aviões para a capital Porto Príncipe e para Cap-Haitien, a segunda maior cidade da ilha.

Após os comentários de Trump, a embaixada do Haiti disse que "o povo civilizado... não deve ficar indiferente a esta enésima denigração do povo haitiano pelo ex-presidente Trump".

Durante uma reunião privada em janeiro de 2018, Trump havia se referido ao Haiti e a várias nações africanas como "países de merda".