Há democracia interna na UNITA?

Em Angola, a direção da UNITA acaba de suspender três membros da Comissão Politica do maior partido, entre os quais José Pedro Katchiungo, que disputou a liderança no congresso de 2019. Este elegeu Adalberto da Costa Júnior, ato entretanto anulado pelo Truibunal Constitucional. A suspensão precede o 13º Congresso do partido que começou nesta quinta-feira (02.12).