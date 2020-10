Guiné-Conacri: Candidatos da oposição rejeitam resultados eleitorais

Dez candidatos da oposição na Guiné-Conacri rejeitaram esta sexta-feira (30.10) os resultados provisórios das eleições de 18 de outubro e apelaram ao retomar das manifestações.

A votação deu vitória ao Presidente Alpha Condé, de 82 anos, reeleito com 59,5% dos votos expressos, segundo a Comissão Nacional Eleitoral (CENI). "Tendo em conta as graves irregularidades registadas antes, durante e depois da votação, os participantes decidiram rejeitar categoricamente os resultados provisórios proclamados", disse Dalein Diallo, que ficou em segundo lugar nas eleições.

Juntamente com outros nove candidatos, Dalein Diallo apelou para o retomar das manifestações de rua na próxima terça-feira (03.11). "Vamos emitir um comunicado de imprensa pedindo a suspensão das manifestações até terça-feira", continuou Cellou Diallo, que já tinha rejeitado os resultados logo que estes foram anunciados.

Na sequência deste anúncio, eclodiram em Conacri vários confrontos entre opositores e forças de segurança. "A partir de terça-feira retomaremos as manifestações pacíficas nas ruas e praças públicas para denunciar o assalto eleitoral em curso e exigir o reconhecimento da nossa vitória", acrescentou.

O líder da oposição, Cellou Dalein Diallo, foi creditado com 33,5% dos votos, uma votação contestada por Diallo, que se tinha declarado vencedor do escrutínio no dia seguinte às eleições.

De acordo com o Governo, a violência pós-eleitoral deixou 21 pessoas mortas, incluindo membros das forças de segurança. A oposição, por seu lado, denunciou uma "repressão sangrenta" que fez pelo menos 27 mortos.