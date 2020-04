Guiné-Bissau vai adquirir produto tradicional de Madagáscar contra Covid-19

Em discurso à nação no domingo (26.04), o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse que vai adquirir um produto à base de plantas medicinais, fabricado em Madagáscar, para combater o novo coronavírus no país.

O Presidente afirmou que já manteve contatos, por videoconferência, com o seu homólogo malgaxe, Andry Rajoelina, sobre a possibilidade de compra.

Na semana passada, Andry Rajoelina apresentou publicamente um chá, batizado de "Covid-Organics", preparado à base de artemísia, uma planta utilizada no tratamento da malária e que na Guiné-Bissau é conhecida por 'nenebadaji' e outras ervas.

Eficácia de plantas medicinais

Embora a eficácia da substância não tenha sido comprovada em laboratório, o líder malgaxe, que bebeu o chá na presença de jornalistas e embaixadores, defendeu que o uso da substância teria curado duas pessoas que estavam infetadas pela Covid-19.

Assistir ao vídeo 01:20 Compartilhar Covid-19: Retrato da Guiné-Bissau em estado de emergência Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3aoKj Covid-19: Retrato da Guiné-Bissau em estado de emergência

Ao anunciar as diligências para a aquisição dos produtos, Umaro Sissoco Embaló exibiu para os jornalistas um trecho da videoconferência que manteve com Andry Rajoelina e da conversa ficou assente que é só a Guiné-Bissau mandar um avião a Madagáscar.

O Presidente guineense disse que, no mais tardar, até quarta-feira todas as diligências serão encetadas a partir de Bissau e indicou que outros países africanos já estão a adquirir as plantas medicinais para ajudar no tratamento contra o novo coronavírus. Segundo Umaro Sissoco Embaló, “o doente experimenta qualquer medicamento que o possa curar".

Durante o pronunciamento o Presidente ainda enalteceu a experiência de Madagáscar na produção de medicamentos a partir de ervas.

"Madagáscar é um país conhecido na produção de plantas medicinais, desde a Segunda Guerra Mundial [...], hoje volta a demonstrar ao mundo que há possibilidade de curar esta doença", defendeu o presidente guineense.