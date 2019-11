Guiné-Bissau: "Tudo pode acontecer" nas presidenciais de domingo

Presidenciais na Guiné-Bissau: Quem são os 12 candidatos?

Vicente Fernandes, candidato pelo PCD

Formou-se em Direito pela Universidade Clássica em Lisboa. Com 60 anos, "Vifer" disputa a sua segunda corrida presidencial. Cumpre o segundo mandato como líder do PCD, de que é um dos fundadores. Foi secretário de Estado do Turismo, ministro do Comércio e Indústria e depois ministro do Comércio e Turismo. O também empresário no setor da água potável confia na sua experiência para mudar o país.