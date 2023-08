Guiné-Bissau: Sissoco Embaló vai receber PAI-Terra Ranka

A nota endereçada ao coordenador da coligação, Domingos Simões Pereira, também atual presidente da Assembleia Nacional Popular, refere que o encontro se realiza na segunda-feira às 12:00 locais.

A nota do gabinete do Presidente guineense especifica que o chefe de Estado, no âmbito das suas competências constitucionais, vai dar início à audição das forças políticas representadas no parlamento para nomear o primeiro-ministro.

A sociedade civil guineense tem feito críticas à demora na nomeação do novo primeiro-ministro e futuro Governo da Guiné-Bissau, considerando que está a "elevar a tensão política e social e o nível de crispação", numa altura em que a população enfrenta uma difícil situação económica com a diminuição do poder de compra e uma má campanha de comercialização da castanha de caju.

A Guiné-Bissau realizou em 04 de junho as eleições legislativas, que foram ganhas por maior pela Plataforma Aliança Inclusiva – Terra Ranka, que obteve 54 dos 102 deputados que compõem o parlamento guineense.

Os novos deputados tomaram posse em 27 de julho.

Além da PAI – Terra Ranka, têm representação parlamentar o Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), o Partido de Renovação Social (PRS), que assinou um acordo de incidência parlamentar e governativa com o vencedor das eleições, e o Partido dos Trabalhadores Guineenses (PTG).