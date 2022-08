Guiné-Bissau: Sissoco Embaló promete visitar Kiev

Através da página oficial da rede social Facebook, Umaro Sissoco Embaló informou ter abordado com Volodymyr Zelensky "vários temas" e ainda que acordaram uma visita a Kiev juntamente com o presidente em exercício da União Africana, o chefe de Estado do Senegal, Macky Sall.

A reunião entre Embaló e Zelensky, anunciada por videoconferência, acabou por ser um contacto telefónico. Nos últimos dias, a Internet tem conhecido problemas na Guiné-Bissau.

Guiné-Bissau em nome da paz

A mesma fonte da presidência guineense assinalou ainda que a Guiné-Bissau está a trabalhar no sentido de reforçar o diálogo entre as partes em conflito e encorajar o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

O Presidente Sissoco Embaló aproveitou a oportunidade para saudar as recentes medidas que levaram ao levantamento do bloqueio que existia sobre os portos ucranianos, o que permitiu a partida de um primeiro navio carregado de cereais da Ucrânia para o Líbano.

A fonte salientou que aquele acordo foi patrocinado pelas Nações Unidas e a Turquia. No passado mês de março, Umaro Sissoco Embaló manifestou a disponibilidade de servir de ponte entre a Rússia e a Ucrânia para acabar com as hostilidades, com base "na longa experiência em conflitos" da Guiné-Bissau.