Guiné-Bissau: Sissoco Embaló exonera todos os conselheiros e assessores

O Presidente da República guineense, Umaro Sissoco Embaló, exonerou esta sexta-feira (21.10) todos os seus conselheiros e assessores do gabinete da Presidência, que foram nomeados para as diferentes áreas.

A medida do chefe de Estado, sob proposta do Ministro da Defesa Nacional e Combatentes da Liberdade da Pátria, é justificada pela crise económica que o país enfrenta.

Segundo o decreto a que a DW África teve acesso, Sissoco Embaló argumenta que é "necessário a racionalização dos meios financeiros colocados à disposição do Gabinete do Presidente da República" e "a sua adequação ao Orçamento Geral do Estado".

"É dada por finda a Comissão de Serviço de todos os Conselheiros do Presidente da República e Assessores do Gabinete do Presidente da República, nomeados para as diferentes áreas", lê-se no decreto número 49/2022.