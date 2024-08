Sissoco Embaló exonera secretário de Estado das Comunidades

O Presidente guineense exonerou o secretário de Estado das Comunidades, Cipriano Mendes Pereira, sem evocar os motivos. Decreto indica que a decisão foi tomada em consulta com o PM do Governo de iniciativa presidencial.

O decreto da exoneração de Cipriano Mendes Pereira, conhecido no país por Nhina, foi divulgado minutos após a chegada ao país de Umaro Sissoco Embaló, que tinha viajado na sexta-feira (16.08) para o Senegal e para a República do Congo.

“É o senhor Cipriano Mendes Pereira exonerado do cargo de secretário de Estado das Comunidades, para o qual havia sido nomeado pelo decreto presidencial n.º 77/ 2023, de 20 de dezembro”, refere o documento assinado pelo chefe de Estado.

O decreto indica que a decisão foi tomada em consulta com o primeiro-ministro do Governo de iniciativa presidencial, Rui Duarte de Barros.

A exoneração de Nhina acontece um dia após a conclusão de duas reuniões magnas antagónicas do Movimento para a Alternância Democrática (MADEM G-15), a que pertence. O secretário de Estado agora demitido esteve do lado do líder do partido, Braima Camará.

O próprio Camará afirmou no sábado, no decurso da reunião da Comissão Política que Nhina estava a ser “profundamente pressionado pelo Presidente da República” para que abandonasse a reunião onde estava para assistir ao congresso extraordinário do Madem.

Uma ala deste partido leal a Sissoco Embaló realizou, também no sábado e até à madrugada de hoje, o primeiro congresso extraordinário do Madem, no qual elegeu a veterana de luta pela independência, Satu Camará, de 76 anos, como nova coordenadora do partido.

Cipriano Mendes Pereira, coordenador do MADEM na região de Cacheu, norte da Guiné-Bissau, esteve na mesa que presidiu à reunião do Conselho Nacional, um encontro que, entre outras decisões, retirou a confiança política a Umaro Sissoco Embaló.