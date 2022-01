NOTÍCIAS

Guiné-Bissau: Quais as perspetivas da liberdade de imprensa para 2022?

Neste episódio do Reflexões Africanas, a jornalista Indira Correia Baldé comenta os principais aspetos que caraterizaram a comunicação social na Guiné-Bissau em 2021. Baldé, que em 2018 foi a primeira mulher eleita para liderar o Sindicato do Jornalistas do país, traça ainda um panorama sobre as perspetivas que antevê para 2022, destacando a "imprensa que promova o jornalismo investigativo".