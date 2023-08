Guiné-Bissau: Presidente nomeia 'Governo sombra'?

Chefe de Estado em Bissau, Sissoco Embaló, escolheu nomes do antigo Governo para pastas a cargo da Presidência da República. Nuno Gomes Nabiam é apontado como "conselheiro especial", com "direitos" de primeiro-ministro.

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, nomeou este sábado (12.08) o ex-primeiro-ministro como seu conselheiro com regalias de um chefe de Governo.

Segundo o decreto presidencial tornado pública este sábado (12.08), Nuno Gomes Nabiam é "nomeado Conselheiro Especial do Presidente da República, com direitos e regalias inerentes ao cargo de primeiro-ministro".

Já Soares Sambu foi "nomeado Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, com direitos e regalias inerentes ao cargo".

Suzi Carla Barbosa é "nomeada Conselheira Especial do Presidente da República para Política Externa, com direitos e regalias inerentes ao cargo de Ministra de Estado", lê-se no documento tornado público este sábado e que entra em vigor com efeitos imediatos.

Nuno Gomes Nabiam, primeiro-ministro do Governo demitido na semana passada Foto: Braima Darame/DW

No mesmo decreto, Marciano Silva Barbeiro é "nomeado Conselheiro do Presidente República para Assuntos Internos" e Viriato Soares Cassamá como "conselheiro do Presidente da República para Assuntos Climáticos e Ambientais".

Todos estes antigos governantes foram nomeados através do decreto presidencial número 49/2023, lido há instantes pelo porta-voz do palácio presidencial na capital guineense.

Tirando o Marciano Silva Barbeiro, todos os nomeados agora nomeados foram ministros do Governo liderado por Nuno Gomes Nabiam que foi demitido na semana passada.

Todos estes nomes surgem num momento em que o novo primeiro-ministro do país, Geraldo Martins, entrou em funções a 8 de agosto.

As nomeações de conselheiros do Presidente guineense acontecem numa altura em que o país aguarda pela divulgação do decreto que vai indicar os nomes dos membros do novo Governo.

A Guiné-Bissau realizou eleições legislativas em 4 de junho, que foram ganhas pela Plataforma Aliança Inclusiva (PAI) Terra Ranka, que obteve 54 dos 102 lugares que compõem o parlamento guineense. Os novos deputados tomaram posse em 27 de julho.