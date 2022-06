Guiné-Bissau: PR nomeia novos ministros da Energia, Recursos Naturais e Educação

Segundo uma nota informativa divulgada à imprensa, o chefe de Estado nomeou, sob proposta do primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam, Augusto Poquena, ministro da Energia e Indústria, Dionísio Cabi, ministro dos Recursos Naturais e Martina Moniz, ministra da Educação.

As novas nomeações ocorrem depois de o presidente em exercício do Partido de Renovação Social (PRS), Fernando Dias, e dois outros dirigentes daquela formação política, nomeadamente Mário Fambé e Tcherno Baldé, terem sido exonerados de funções após não terem participado na cerimónia de tomada de posse do Governo, ocorrida na sexta-feira, um dia após o anúncio da composição do novo executivo, de iniciativa presidencial.

Fernando Dias tinha sido nomeado para a pasta dos Recursos Naturais, Mário Fambé para a Energia e Tcherno Djaló ministro da Educação.

O PRS explicou na sexta-feira, na sequência de uma reunião da comissão política, que aqueles três dirigentes do partido não tinham tomado posse como ministros do novo Governo da Guiné-Bissau, devido a um "lapso de comunicação”.

Numa outra nota informativa, o Presidente guineense extinguiu também a secretaria de Estado da Energia, que era liderado por Augusto Poquena.

O Presidente guineense dissolveu em maio o parlamento do país e marcou eleições legislativas para 18 de dezembro.

Os novos ministros tomam posse esta terça-feira (14.06).