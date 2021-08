Guiné-Bissau: "Poder político alérgico ao exercício dos direitos fundamentais"

Guiné-Bissau: Ativistas acusam segurança do Presidente Sissoco de rapto e agressões

Dois ativistas raptados e espancados na segunda-feira (05.10) imputam as agressões a um dos seguranças do Presidente da República da Guiné-Bissau. Os atos de violência terão ocorrido no interior do Palácio Presidencial.