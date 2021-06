Guiné-Bissau: PAIGC aceita derrota do seu líder nas presidenciais de 2019

A posição do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) faz parte das resoluções da reunião do 'Bureau' Político que teve lugar no sábado, em Bissau, após um interregno de mais de um ano, devido à pandemia de Covid-19.

O partido considera que estão esgotadas todas as reivindicações, com o pronunciamento, em setembro passado, do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que estava a apreciar um contencioso eleitoral em decorrência de reclamações apresentadas por Domingos Simões Pereira que invocou irregularidades no apuramento final dos resultados eleitorais.

Domingos Simões Pereira (foto de arquivo).

"Veredicto eleitoral"

Por ser a última instância de recurso eleitoral, o PAIGC defende que apenas lhe resta aceitar o veredicto eleitoral, mas lembra que já em setembro, o presidente do partido, Domingos Simões Pereira, tomou a mesma posição de forma pública.

Antes daquela data, o partido nunca aceitou os resultados finais das eleições proclamadas pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), a quem acusa de ter cometido irregularidades no apuramento final dos resultados.

Nas resoluções da reunião de sábado e só hoje publicadas, o PAIGC diz que "reitera a aceitação do veredicto da corte Suprema de Justiça que validou os resultados eleitorais proclamados pela CNE e que deu como derrotado o candidato Engº Domingos Simões Pereira na 2ª volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro de 2019", lê-se no documento a que a Lusa teve acesso.

Domingos Simões Pereira (esq.) e Umaro Sissoco Embaló (dir), (foto de arquivo).

"À luz da lei do país"

Apesar de reconhecer os resultados das eleições, Domingos Simões Pereira reitera a sua disponibilidade de só reconhecer Umaro Sissoco Embaló como Presidente eleito da Guiné-Bissau se este tomar posse "formalmente, à luz da lei do país".

Numa entrevista na passada quinta-feira, à rádio Jovem de Bissau, Simões Pereira afirmou que só considerará Sissoco Embalo Presidente se este tomar posse perante o parlamento guineense, o que, disse, ainda não aconteceu.

Pereira lembrou que Embaló "tomou posse simbolicamente num hotel de Bissau" no dia 27 de fevereiro de 2020, quando ainda se esperava pelo pronunciamento do STJ sobre o contencioso eleitoral suscitado pelo PAIGC.

O 'Bureau' Político apreciou a situação política do país, pronunciou-se para um distanciamento do partido em relação aos posicionamentos de ativistas e militantes nas redes sociais e ainda aprovou várias moções de solidariedade para com as populações e dirigentes.

Neste particular, o partido aprovou uma moção de confiança à Domingos Simões Pereira, "pela forma sábia e competente" com que tem dirigido o PAIGC perante o que classifica como uma "crise persistente" no país.