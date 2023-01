Guiné-Bissau: Ministro quer vendedores fora dos passeios

"É insuportável a situação no mercado do Bandim. As pessoas não podem andar nos passeios. Dei-lhes até hoje. A partir de dia 10 não queremos ver ninguém no passeio a fazer negócios", afirmou Fernando Gomes, em conferência de imprensa.

Segundo o ministro, os comerciantes podem fazer negócio à vontade, mas nos mercados ou fora dos passeios, salientando que falou com os representantes das associações de comerciantes para sensibilizar os seus associados para a questão.

"Espero que a partir de amanhã (terça-feira) os passeios estejam livres. Ninguém está contra as pessoas fazerem negócios, mas temos de disciplinar onde são feitos”, disse.

Nos mercados do Bandim, o maior de Bissau, situado na estrada que liga o centro da capital ao aeroporto, e Central, no centro da cidade, é comum os vendedores ocuparem com as suas bancas os passeios, o que dificulta a passagem e a circulação de pessoas.

"Na questão dos passeios não vamos negociar”, afirmou o ministro, apelando ao bom senso dos comerciantes.