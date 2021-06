Guiné-Bissau: MADEM-G15 mantém-se na coligação governamental

A direção superior do MADEM-G15 defende a continuidade do partido na coligação que sustenta o atual Governo na Guiné-Bissau, mas quer análises profundas sobre a perda de pastas governamentais a favor do PRS (Partido da Renovação Social) e Assembleia do Povo Unido - Partido Social-Democrata (APU-PDGB), as duas outras formações partidárias que fazem parte da coligação no Governo.

A decisão saiu de uma reunião da Comissão Permanente, alargada às estruturas da juventude, de quadros e de mulheres do partido que nos últimos dias têm vindo a exigir a retirada do MADEM-G15 da coligação.

A Comissão Permanente concluiu que "de facto" o MADEM-G15 "saiu prejudicado na última remodelação governamental", mas que coloca em primeiro lugar o interesse nacional.

"A verdade é que se comparamos o número de deputados que o MADEM com o número de pastas governamentais que o partido tem atualmente no Governo, sobretudo depois da remodelação governamental, é fácil perceber que o partido saiu prejudicado, mas sempre defendemos o interesse nacional", afirma o porta-voz do MADEM-G15, Jibril Baldé, que foi exonerado das funções do ministro da Educação.

Partido diz-se prejudicado

Por ser o partido com maior número de deputados entre os da coligação no Governo, 27, as estruturas do MADEM-G15 consideram que o partido tem sido prejudicado.

Uma das críticas que as estruturas do partido fazem a Braima Camará, coordenador do MADEM-G15, é uma alegada inércia perante o que consideram de falta de colocação de quadros do partido no aparelho do Estado e ainda a pouca atribuição de bolsas de estudos para a juventude alinhada com aquela formação política, disse Carlos Sambú, em nome da juventude do partido no poder.

Reunião do Governo de Nuno Gomes Nabiam (arquivo)

"Houve alguns atropelos ao acordo (político que sustenta o atual governo) no meio do caminho e nós, enquanto jovens do partido, exigimos à direção superior do partido para que explique o que está acontecer dentro do acordo da governação, porque fala-se muito que algumas pastas já não pertencem ao MADEM-G15, e queremos que a direção explique isso", sublinhou.

"Não queremos que o MADEM-G15 saia da aliança, mas que denuncie o acordo, porque não está a favorecer o partido", acrescentou Sambú.

Estratégia de "fuga para a frente"?

Jibril Baldé notou que foram dadas orientações para uma "análise aprofundada" sobre as questões levantadas pelas estruturas do partido, mas sem colocar em causa o acordo da coligação.

"O partido vai analisar profundamente todas as questões levantadas e outras que ainda não foram colocadas pelas estruturas do partido para depois tomar decisões políticas necessárias e fazer as devidas correções", disse.

Ao analisar o atual cenário, o analista político Jamel Handem desconfia da real intenção das reclamações do MADEM-G15. "Na minha opinião, isto não passa de uma estratégia de fuga para a frente, que visa fundamentalmente provocar a queda do governo do [primeiro-ministro] Nuno Gomes Nabiam e num segundo passo provocar eleições antecipadas dentro de 90 dias no país", conclui.