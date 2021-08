Guiné-Bissau: Líder do PAIGC e advogado Luís Vaz Martins são ouvidos no Parlamento

O líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde e o advogado Luís Vaz Martins estão a ser ouvidos pela Comissão Especializada para a Defesa e Segurança do Parlamento guineense. Segundo o advogado, o líder do PAIGC já está a ser ouvido por causa de ter sido impedido de sair do país.

Luís Vaz Martins será ouvido por causa do ataque de que foi alvo no sábado. O deputado guineense Domingos Simões Pereira foi impedido a 23 de julho de sair da Guiné-Bissau por ordem da Procuradoria-Geral da República, que o considerou suspeito em vários processos, mas sem que tivesse conseguido levantar a imunidade parlamentar do líder do PAIGC.

O advogado e antigo presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos Luís Vaz Martins foi no sábado alvo de uma tentativa de assassínio, denunciada por aquela organização não-governamental.

Após ter participado num debate numa rádio em Bissau, uma viatura de matrícula estrangeira tentou abalroar o carro de Luís Vaz Martins da estrada, chocando contra ele três vezes. A comissão especializada permanente para a defesa e segurança é liderada pelo deputado do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), José Carlos Macedo.

