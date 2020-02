Guiné-Bissau: Guterres aguarda resultados de "processo pendente" sobre eleições

Guiné-Bissau: Sissoco diz que vai tomar posse como Presidente no dia 27

Umaro Sissoco Embaló, dado pela CNE como o vencedor das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, disse esta quinta-feira (06.02) que vai tomar posse no próximo dia 27, com ou sem o consentimento do Parlamento do país. (07.02.2020)