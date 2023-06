Guiné-Bissau e Cabo Verde qualificados para o CAN 2023

Na penúltima jornada do grupo A, a Nigéria venceu a Serra Leoa (2-3), qualificou-se e aprou também a Guiné-Bissau. No grupo B, Cabo Verde derrotou o Burkina Faso por 3-1 e qualificou-se para o próximo CAN.

Pela quarta vez, a Guiné-Bissau vai jogar a fase final do campeonato africano de futebol. No sofá, os "Djurtus" festejaram a vitória da Niigéria frente à Serra Leoa, por 2-3, assegurando o segundo lugar no grupo A

Naaquela que foi a penúltima jornada da fase de qualificação para o CAN 2023 (a reliayar-se em 2024), a seleção da Guiné-Bissau vai participar no CAN pela quarta vez.

No grupo B, Cabo Verde foi a jogo em casa e derrotou a seleção do Burkina Faso por 3-1. Logo aos sete minutos, Bebe fez o 1-0. Antes do final da primeira parte, Dayo empatou para o Burkina Faso.

Na segunda parte, Joao Paulo voltou a colocar os "tubaroes azuis" em vantagem no marcador. E aos 90+4, Clé garantiu a vitória e o apuramento de Cabo Verde para o CAN 2023.