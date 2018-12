Guiné-Bissau: Data das legislativas será decidida definitivamente na quinta-feira

Com o fim do recenseamento eleitoral nesta quarta-feira (19.12) anunciada oficialmente pelo Governo, o Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz convocou para esta quinta-feira (20.12) todos os partidos políticos, o primeiro-ministro e o presidente da Comissão Nacional de Eleições para em conjunto definirem a data consensual para as legislativas. O Governo guineense propôs 17 de fevereiro, enquanto vários partidos sugerem 10 de março e a CEDEAO aponta meados de janeiro como sendo data limite para a organização do escrutínio.

Apesar de ser um recenseamento eleitoral muito contestado pelos partidos políticos, nomeadamente, o Partido da Renovação Social (PRS), a segunda maior força política do país e que faz parte do atual Governo de Consenso, o processo de registo eleitoral terminou com mais de 90% dos 900.000 potenciais eleitores recenseados, segundo o executivo liderado por Aristides Gomes. Ainda se aguarda pelas conclusões de um inquérito em curso ao processo que está a ser elaborado pelo Ministério Público na sequência da queixa apresentada por um grupo de partidos políticos que apontam uma série de irregularidades no processo.

Sobre o fim do recenseamento, anteriormente anunciado oficialmente para esta quarta-feira (19.12), não há pronunciamento do Governo nem das principais forças políticas que aguardam o encontro com Presidente para definirem posições futuras, disseram vários partidos contatados pela DW África em Bissau.

Greve dos motoristas com 100% de aderência

Avenida principal de Bissau deserta devido à greve. Sómente circulam viaturas de privados

Entretanto, se realmente o recenseamento eleitoral terminou hoje, esta quarta-feira foi também o dia em que a Guiné-Bissau ficou completamente paralisada devido a greve dos motoristas que protestam contra cobranças ilícitas dos agentes da polícia de trânsito nas estradas, principalmente nesta quadra festiva, disse à DW África, o presidente da Federação dos sindicatos de motoristas do país, Bubacar Felix que fala em 100% de aderência ao movimento.

"É na quadra festiva do Natal que eles amedrontam os motoristas. Esse é o momento mais oportuno que eles roubam dinheiro dos motoristas com cobranças ilícitas e vão comer com as suas famílias e os filhos de motoristas ficam em casa a mendigar comida no dia de festa. O responsável por tudo isto é o Governo que não cumpriu nenhum dos pontos do memorando que assinamos”.

O local de onde partem a maior parte das viaturas que fazem a ligação entre Bissau e outras zonas do interior do país esteve durante todo o dia vazio e apenas se encontravam no local vendedeiras, que lamentaram a falta de clientes.

Um motorista, que não quis ser identificado, disse que a greve é para reivindicar melhores estradas, melhores condições de circulação e para exigir garantias de que as multas que pagam entrem efetivamente para os cofres do Estado.

Polícia detém seis dirigentes sindicais

Bubacar Felix acusa ainda a polícia de ter detido, sem mandado judicial, seis elementos da sua organização, que se encontravam em greve.