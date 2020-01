Guiné-Bissau: CNE divulga resultados provisórios das eleições esta quarta-feira

A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau divulga esta quarta-feira (01.01) os resultados provisórios da segunda volta das eleições presidenciais, realizada no domingo (29.12), concluindo o ciclo eleitoral no país, que teve início em março de 2019 com as legislativas.

Os resultados deverão ser anunciados numa unidade hoteleira de Bissau na presença de vários elementos da comunidade internacional.

Mais de 760.000 guineenses foram chamados às urnas no domingo para escolher o próximo Presidente da Guiné-Bissau entre Domingos Simões Pereira, candidato do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e Umaro Sissoco Embaló, candidato do Movimento para a Alternância Democrática (MADEM-G15).

Anúncio antecipado

Na segunda-feira (30.12), Sissoco Embaló reivindicou a vitória com base na contagem que o seu gabinete de campanha realizou. Porém, o anúncio foi criticado por organizações da sociedade civil guineenses, que consideram que apenas a CNE poderá anunciar os resultados oficiais.

O candidato Domingos Simões Pereira confirmou esta terça-feira (31.12) que ligou ao seu concorrente Umaro Sissoco Embaló para lhe pedir que aguardasse pela publicação dos resultados oficiais da votação de domingo.

"Liguei ao meu irmão, concorrente, para lhe dizer que se calhar era melhor que aguardássemos pelo órgão competente, pela divulgação dos resultados", afirmou Simões Pereira num vídeo em que envia votos de Ano Novo aos guineenses.

Segunda volta

Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló passaram à segunda volta, depois de terem obtido, respetivamente, 40,13% e 27,65% na primeira volta, realizada a 24 de novembro.

Com o anúncio dos resultados eleitorais, termina na Guiné-Bissau o ciclo eleitoral, iniciado a 10 de março, com a realização de eleições legislativas.