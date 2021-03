Guiné-Bissau: Bubo Na Tchuto suspeito de branqueamento de capitais e fraude fiscal

De acordo com o advogado Marcelino Ntukpe, a audiência, no gabinete de delitos económicos do Ministério Público, durou cerca de uma hora para ser suspensa até ao próximo dia 18.

O contra-almirante Bubo Na Tchuto, com 71 anos e na reserva, sentiu-se mal e os magistrados decidiram marcar a audiência para uma nova data, disse Ntukpe.

O advogado, que até ao início da audiência desconhecia o motivo do processo, precisou que a equipa da defesa de Bubo Na Tchuto vai analisar os elementos constantes na argumentação do Ministério Público e no dia 18 irá apresentar uma posição.

Bubo Na Tchuto está a ser investigado enquanto empresário, esclareceu o advogado, citando o despacho do Ministério Público.

Desde que regressou ao país, em 2016, após ter estado três anos detido nos Estados Unidos acusado de tráfico internacional de droga, Bubo Na Tchuto dedicou-se ao comércio.