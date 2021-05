Guiné-Bissau: Braço de ferro entre Governo e funcionários públicos grevistas

Parece não ter fim à vista a guerra entre o Governo e a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné (UNTG). A situação tem vindo a agravar-se desde que se despoletaram, em janeiro, ondas de greves na administração pública, com destaque para as escolas e hospitais públicos.

Os salários do mês de maio de vários ministérios, incluído os da Educação e Saúde, que deviam ter sido pagos entre os dias 18 e 20 deste mês, foram bloqueados pelo Ministério das Finanças.

A instituição afirma estar a decorrer o "processo de verificação" das faltas dos funcionários em greve, para depois proceder ao pagamento dos ordenados, o que poderá demorar até ao final do mês.

No entanto, em entrevista, esta terça-feira (25.05), à Televisão da Guiné-Bissau (TGB), o Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, garantiu que os grevistas não serão pagos:

"Aderir à greve, é um direito que lhe assiste, mas o Governo também tem o direito de não pagar a quem não trabalha. Já disse aos ministros da Administração Pública e das Finanças: ai deles que paguem aos grevistas", ameaçou.

Dificuldades familiares

Vários funcionários públicos, de diferentes Ministérios, relatam momentos difíceis, devido à falta de salários: "Nós [funcionários] não temos dinheiro. Estamos num momento muito difícil e precisamos do dinheiro. O Governo tem que pensar e deixar tudo para atrás".

O mesmo confirma à DW outro funcionário público ouvido: "Estamos a deparar-nos com várias dificuldades em termos de alimentação, de saúde e a situação da renda de casa”.

Protesto organizado pela UNTG em janeiro de 2021 (Foto de arquivo)

"Neste momento estamos muito mal em casa, porque não temos dinheiro para viver neste mês de maio. Sem salário é muito difícil, sabendo que o salário é sagrado para uma família”, lembra um terceiro funcionário.

Apesar das privações, o presidente do Sindicato Democrático dos Professores (SINDEPROF), Alfredo Biaguê, garante que a greve vai continuar "até um dia alguém entender que estamos do lado da razão”. "Nós dissemos em outras ocasiões que entregamos tudo a Deus. Estamos dispostos a enfrentar esta situação [de bloqueio de salários] e vamos estar serenos, continuando com a nossa luta sempre de cabeça levantada", garante Alfredo Biaguê.

Para além dos professores, o bloqueio dos salários afetou também os técnicos de saúde.

A greve em curso na função pública termina na próxima segunda-feira (31.05), mas a UNTG ameaça avançar para mais uma paralisação a partir de 1 de junho, por um período de 30 dias.

Guerra pessoal

Paralelamente à "guerra institucional", há uma luta pessoal na Justiça, entre o ministro das Finanças, João Fadiá, e o secretário-geral da UNTG, Júlio Mendonça. Depois de se envolverem em trocas de acusações, os dois apresentaram uma queixa-crime no Ministério Público, contra as declarações do outro.

A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné exige, entre outros, a aplicação na íntegra do Estatuto da Carreira Docente, o pagamento da Carga Horária aos professores, a aprovação e aplicação do Estatuto da Carreira do Pessoal de Saúde e a demissão dos funcionários que entraram de forma "ilegal" na função pública.