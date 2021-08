Guiné-Bissau: Autoridade de saúde desmente boato sobre vacina

A Alta-Comissária Contra a Covid-19 na Guiné-Bissau, Magda Robalo, esclareceu esta quinta-feira (26.08) que todas as mulheres, com mais ou menos de 50 anos, as grávidas e as que amamentam podem tomar a vacina da Johnson & Johnson.

A pedido da Lusa, a médica reagiu às especulações que circulam na Guiné-Bissau e na comunidade guineense emigrada no estrangeiro, segundo as quais as mulheres que não atingiram os 50 anos não poderiam tomar a vacina do fabricante norte-americano Jansen.

"Recomendamos as mulheres acima e abaixo dos 50 anos para irem vacinar-se e podem tomar a vacina Janssen", disse Magda Robalo.

A alta-comissária guineense notou, contudo, ser necessário que as mulheres com menos de 50 anos estejam atentas aos efeitos ou reações após tomarem aquela vacina, como trombose, embora raramente fatal, observou.

Magda Robalo esclareceu boatos sobre a vacina da Jansen

"Acidentes sanguíneos"

Magda Robalo esclareceu que "de facto" a vacina da Jansen "provocou acidentes sanguíneos", nomeadamente a formação de trombe, tendo causado a morte a sete pessoas em maio de 2021. "Houve 28 casos desta síndrome, que é uma situação que pode ocorrer entre 13 e 15 dias depois da vacinação e que provoca trombose no sangue, mas raramente pode ser fatal", referiu Robalo.

A médica guineense sublinhou que na altura concluiu-se tratar-se de um fenómeno raro nas mulheres entre 18 e 49 anos, e ainda mais raro nos homens e nas mulheres de acima de 50 anos. Muitos países, incluindo Portugal, só administram a vacina da Jansen a mulheres com mais de 50 anos.

Questionada sobre se existe algum registo de acidentes com a vacina da Jansen na Guiné-Bissau, Magda Robalo disse que não e ainda notou que o país tem vacinas de outras marcas que podem ser administradas às mulheres, nomeadamente AstraZeneca ou Sinopharm.

"As mulheres que ainda não tiveram filhos, as jovens acima dos 18 anos podem tomar qualquer vacina contra a covid-19", esclareceu Robalo, acrescentando que as grávidas a partir do quarto mês, bem como as que amamentam podem ser vacinadas "sem problema".