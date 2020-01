Guiné-Bissau: Aristides Gomes confirma que pedirá demissão em caso de derrota de DSP

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, esclareceu, este sábado (04.01), que pedirá a demissão do cargo junto dos órgãos do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), caso se confirme a derrota de Domingos Simões Pereira nas presidenciais.

Em declarações aos jornalistas, numa unidade hoteleira em Bissau, Aristides Gomes reafirmou que pedirá a demissão em "caso de perda eleitoral do seu candidato". "Agora a minha demissão tem de ser junto dos órgãos que me escolheram, portanto, dos órgãos do PAIGC", disse, salientando que porá o cargo à disposição junto daqueles que lho confiaram.

Questionado sobre o que acontecerá se o seu partido lhe der um voto de confiança, Aristides Gomes afirmou que, nesse caso,"teria de trabalhar, como sempre trabalhou, não a título individual, mas em representação do partido".

A Comissão Nacional de Eleições atribuiu a vitória das presidenciais de domingo (29.12) a Umaro Sissoco Embaló, com 53,4% dos votos. Entretanto, o candidato derrotado, Domingos Simões Pereira, entregou no Supremo Tribunal de Justiça o pedido de impugnação das eleições, alegando a ocorrência de irregularidades no dia da votação.