Guiné-Bissau: Adesão à greve da Função Pública "acima dos 85%"

A greve geral para reivindicar o cumprimento da lei na contratação de funcionários públicos está a ter "uma grande adesão", revelou esta terça-feira (05.01) à agência Lusa o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau (UNTG).

A participação ultrapassa os 85% e "as escolas públicas estão com adesão de 100%", disse Júlio Mendonça, salientando que só os funcionários das alfândegas não aderiram à greve na sua totalidade.

Além do cumprimento da lei de contratação na Função Pública, a UNTG pede a revogação de todos os despachos "ilegais" promovidos por diferentes ministros relativos à contratação de funcionários públicos. Segundo o secretário-geral da UNTG, o Governo criou uma comissão que fez um levantamento exaustivo de todas as violações legais, com recomendações, mas, até agora, nada foi cumprido.