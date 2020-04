Guiné-Bissau: 20 novos casos de Covid-19

O Centro de Operações de Emergência de Saúde da Guiné-Bissau (COES) confirmou esta segunda-feira (27.04) 20 novos casos diagnosticados com Covid-19 nas últimas 24 horas.

Segundo o médico Tumane Baldé, porta-voz do COES, das 94 análises do Laboratório Nacional de Saúde Pública, 17 deram resultado inconclusivo e 57 testaram negativo.

A Guiné-Bissau passa assim a registar 74 casos do novo coronavírus, incluindo uma vítima mortal confirmada no domingo (26.04) pelas autoridades sanitárias. Dos casos registados, três já foram dados como curados e 18 estão em convalescença, aguardando a realização de uma última análise para confirmar se dá negativo para a Covid-19.

O país encontra-se em estado de emergência até 11 de maio.

Cabo Verde soma mais 3 casos

Cabo Verde registou esta segunda-feira três novos casos positivos do novo coronavírus, dois no concelho da Praia e um na Boa Vista. Sobem para 109 os casos identificados, distribuídos pelas ilhas de Santiago (55), Boa Vista (53) e São Vicente (1).

O Ministério da Saúde confirmou ainda o segundo doente recuperado, a que se soma um óbito e dois doentes que viajaram para os seus países, fazendo com que Cabo Verde tenha neste momento 104 casos ativos de Covid-19.

As autoridades de saúde do arquipélago garantiram que todos os doentes estão em isolamento e têm evoluindo sem sintomas ou com sintomas ligeiros.

Nas três ilhas com casos de Covid-19 continua em vigor o segundo período do estado de emergência até pelo menos 02 de maio. O presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, pediu a prorrogação em Santiago, ilha que lidera os casos do novo coronavírus em Cabo Verde.

Nas restantes seis ilhas, sem casos da doença, o estado de emergência foi levantado esta segunda-feira.

Em Moçambique há 76 casos de Covid-19, em Angola há registo de 26 infetados e dois mortos e São Tomé e Príncipe tem quatro casos confirmados.

O número de mortes provocadas pela doença em África subiu para 1.423 nas últimas horas, com 31.933 casos da doença registados em 52 países.