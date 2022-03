Guerra na Ucrânia: Scholz pede a Putin para terminar os combates imediatamente

Na conversa por telefone entre o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o Presidente russo, Vladimir Putin, "o chanceler da Alemanha disse que estava muito preocupado", invocando "imagens e informações terríveis vindas da Ucrânia", de acordo com um comunicado do Governo alemão nesta sexta-feira (04.03).

Olaf Scholz pediu ao líder russo que "cesse imediatamente todos os combates e permita o acesso humanitário às zonas de combate" e ambos concordaram em voltar a falar, em breve.

De acordo com o Governo alemão, Putin terá referido o seu propósito de aceitar uma terceira ronda de negociações russo-ucranianas no próximo fim de semana.

Negociações

Ontem (03.03), os negociadores da Ucrânia e da Rússia concordaram com um cessar-fogo temporário, bem como o estabelecimento de corredores humanitários.

Putin tinha já falado por telefone com o seu homólogo francês, na quinta-feira (03.03), levando Emmanuel Macron a concluir que teme que "o pior ainda está para vir", no que diz respeito à situação de conflito.

Delegações da Rússia e da Ucrânia durante as segunda ronda de negociações, nesta quinta-feira (03.03)

Segundo fontes da Presidência francesa, Putin disse que a ofensiva na Ucrânia estava a correr "como planeado" e que se intensificaria, a menos que Kiev aceitasse as suas condições, incluindo a desmilitarização.

Também hoje, o chanceler alemão alertou para riscos de uma fuga radioativa, referindo-se ao ataque russo contra a central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia.

Em declarações aos jornalistas durante uma visita a um comando de operações militares, Scholz sublinhou que acabou por não acontecer uma fuga radioativa e o ataque russo contra a central nuclear, hoje de madrugada, apenas provocou um incêndio num prédio vizinho.

"Situação é perigosa"

"Mas é claro que estamos sempre preparados para uma situação em que há fuga de elementos radioativos. Isso não aconteceu agora, mas mostra o quão perigosa é a situação", explicou o chanceler alemão.

Scholz acrescentou que, assim que soube do ataque à central nuclear, a maior da Europa, conversou com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Central nuclear de Zaporíjia, a maior da Europa, atacada por forças russas

O chanceler alemão repetiu que a NATO e os seus estados-membros não participarão na guerra na Ucrânia, mas que farão tudo para contribuir para um desenvolvimento da situação no país que se traduza num cessar-fogo e na retirada das tropas russas.

"Nós não fazemos parte do confronto militar que está a acontecer. E não faremos", disse Scholz, realçando a necessidade de haver uma postura determinada perante o que está a suceder na Ucrânia.

"O que temos de fazer é garantir que ninguém ataque o território da NATO", salientou o chanceler alemão, acrescentando ser por isso que os esforços nas fronteira dos países bálticos, Polónia, Eslováquia, Hungria, Roménia e Bulgária foram intensificados.

Ainda assim, Scholz assegurou que se trata de medidas "exclusivamente defensivas" que vão permanecer no território da Aliança Atlântica.

O chanceler insistiu ainda na importância de trabalhar com todas as opções políticas para permitir avanços no sentido da paz, apesar de a guerra na Ucrânia já durar há mais de uma semana "com todas as suas terríveis consequências".