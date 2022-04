Guerra na Ucrânia: Rússia promete ataques de retaliação contra Kiev

"O número e a escala dos ataques com mísseis em locais em Kiev irá aumentar em resposta a todos os ataques de tipo terrorista e sabotagem levados a cabo em território russo pelo regime nacionalista de Kiev", disse, esta sexta-feira (15.04), o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov.

A declaração, citada pela agência francesa AFP, surge um dia depois de a Rússia ter acusado as forças ucranianas de realizarem ataques aéreos a edifícios residenciais em aldeias russas próximas da fronteira com a Ucrânia, que provocaram sete feridos, e após o anúncio de Moscovo de que o seu cruzador de mísseis Moskva afundou no Mar Negro.

O porta-voz militar disse que um dos helicópteros ucranianos utilizados nos ataques foi destruído por um míssil disparado pelo sistema de defesa aérea S-400 ao regressar à sua base na Ucrânia.

A declaração sobre a intensificação dos ataques contra Kiev poderá indiciar uma nova mudança de abordagem por parte da Rússia, que tinha anunciado, no final de março, que se iria concentrar no leste da Ucrânia, depois de não ter conseguido derrotar os defensores da capital ucraniana.

O porta-voz do Ministério da Defesa disse também que as forças russas destruíram uma instalação de produção de mísseis terra-ar na fábrica de Vizar, perto de Kiev, com um míssil de cruzeiro "Kalibr".

Navio Moskva afunda no Mar Negro

Na mesma ocasião, Igor Konashenkov anunciou que as forças russas mataram "mercenários polacos" no nordeste da Ucrânia, o que pode aumentar as já elevadas tensões entre Moscovo e Varsóvia.

"Um destacamento de mercenários de uma empresa militar privada polaca (...) foi liquidado na aldeia de Izioumske, na região de Kharkiv. Até 30 mercenários polacos foram eliminados", disse Konashenkov.

Navio Moskva afunda no Mar Negro

O cruzador de mísseis Moskva, a principal embarcação da frota russa no mar Negro que as forças ucranianas asseguram ter atacado, afundou, esta quinta-feira, enquanto estava a ser rebocado durante uma tempestade.

"Durante o reboque do cruzador Moskva para o porto de destino, o navio perdeu a estabilidade devido a danos no casco sofridos no incêndio decorrentes da detonação de munições", fez saber o Ministério da Defesa russo.

As forças ucranianas afirmaram, na quarta-feira, que haviam atingido o navio com mísseis Neptuno, mas Moscovo negou, justificando as explosões com um incêndio que terá deflagrado a bordo.

Em declarações esta sexta-feira, o porta-voz do Pentágono John Kirby reagiu ao sucedido, afirmando que o incidente "é um grande golpe para a frota russa no Mar Negro e que terá efeito nas suas capacidades".

A Marinha russa tem lançado mísseis de cruzeiro na Ucrânia e, de acordo com especialistas, as suas atividades no Mar Negro são cruciais para apoiar as operações em curso na cidade de Mariupol.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior. A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de 4,5 milhões das quais para os países vizinhos.