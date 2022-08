MEDIATECA

Guerra na Ucrânia: Quanto poderá ganhar a indústria das armas?

A ajuda militar à Ucrânia parecia estagnada. Agora os EUA estão a lançar um pacote no valor de milhares de milhões. A Alemanha está também a prometer novos fornecimentos. E, com o avanço da guerra, a Rússia também deverá impulsionar o seu mercado bélico. Quais as consequências? A jornalista Tainã Mansani traz a análise, neste direto para a TV ZIMBO. Assista: