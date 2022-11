Novos ataques aéreos atingem várias cidades ucranianas

Força aérea afirma que foram lançados cerca de cem mísseis para as cidades de Kiev, Lviv e Kharkiv. A maioria deles visava infra-estruturas energéticas. Os ataques acontecem em plena cimeira do G20 e provocaram um morto.

O presidente da câmara de Kiev, Vitaly Klitschko, afirmou, esta terça-feira (15.11), que pelo menos três mísseis russos atingiram edifícios residenciais na capital ucraniana.

"No bairro de Petchersk, num dos prédios atingidos, as equipas de salvamento encontraram o cadáver de uma pessoa", lamentou, na plataforma digital Telegram.

"As operações de busca e resgate prosseguem", acrescentou Klitschko.

As sirenes antiaéreas foram ativadas em todas as regiões do país, de acordo com responsáveis da defesa.

Mais tarde, também as cidades ucranianas de Lviv (oeste) e Kharkiv (nordeste) foram alvo de bombardeamentos russos, indicaram os respetivos presidentes da câmara.

"Estão a ouvir-se explosões em Lviv. Mantenham-se abrigados!", exortou na plataforma digital Telegram o autarca de Lviv, Andriï Sadovy, precisando que "uma parte da cidade está sem eletricidade".

"Ataque com mísseis à zona de Industrialniï, em Kharkiv", indicou, por sua vez, o seu homólogo da segunda cidade da Ucrânia, Igor Terekhov.

Lançados cem mísseis

O porta-voz da força aérea ucraniana, Yuri Ignat, disse entretanto que já foram lançados cerca de cem mísseis nas várias cidades, a maioria contra infra-estruturas energéticas.

Porta-voz da força aérea ucraniana afirma que já foram lançados, esta terça-feira, cerca de cem mísseis contra as cidades de Kiev, Lviv e Kharkiv. Foto: Gleb Garanich/REUTERS

"Cerca de 100 mísseis foram disparados (...) a partir do mar Cáspio, a região [russa] de Rostov", e também "a partir do mar Negro", indicou Iuri Ignat em direto na televisão ucraniana, precisando que "até agora, não se registou a utilização de 'drones' (aeronaves não-tripuladas) de ataque".

A situação da rede elétrica no país "é crítica", lamentou, entretanto, a Presidência ucraniana.

"Os terroristas russos levaram a cabo um novo ataque planeado contra as infraestruturas energéticas. A situação é crítica", escreveu no Telegram o chefe-adjunto do gabinete da Presidência ucraniana, Kyrylo Tymochenko.

Segundo o responsável, a situação em Kiev, atingida por vários mísseis, está "extremamente difícil".

"Foram impostos horários específicos para cortes de [energia elétrica] de emergência", acrescentou.

Cortes na eletricidade

Cortes de eletricidade de emergência ou em consequência dos bombardeamentos verificam-se, neste momento, em várias regiões da Ucrânia, segundo as autoridades locais.

Em Lviv, o metropolitano está "parado", disse no Telegram o presidente da câmara, e uma parte da cidade de Kharkiv sofreu igualmente cortes de corrente elétrica, de acordo com a autarquia.

"Pelo menos" metade dos habitantes de Kiev está sem eletricidade, indicou, entretanto, a autarquia da capital ucraniana.

Interrupções voluntárias foram colocadas em prática na região de Sumi (nordeste), fronteiriça com a Rússia, segundo o governador regional, Dmytro Jyvytskiï, para preservar a rede.

Os novos ataques aéreos surgem alguns dias após a retirada das forças russas de Kherson, sul da Ucrânia, e após o discurso, em videoconferência, do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, na cimeira do G20, que decorre em Bali, na Indonésia. Isso mesmo frisou, na sua conta do Twitter, Andriy Yermak, Chefe do Gabinete da Presidência da Ucrânia.

"A Rússia responde ao poderoso discurso do [Presidente ucraniano] na Cimeira do G20 com um novo ataque aéreo. Será que alguém acha realmente que o Kremlin quer de facto a paz? Ele quer obediência. Mas os terroristas perdem sempre", escreveu.

Num breve vídeo difundido no Telegram por Kyrylo Tymochenko, chefe-adjunto da Presidência ucraniana, era visível uma parte de um edifício de cinco andares em chamas.

"O perigo não passou. Permaneçam nos abrigos", exortou o representante numa mensagem aos habitantes da capital.

[Notícia em atualização]