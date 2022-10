Guerra na Ucrânia: 30% das centrais elétricas "destruídas pela Rússia"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de ter destruído quase um terço das centrais elétricas da Ucrânia em pouco mais de uma semana, o que está a provocar grandes falhas energéticas no país.

"Desde o dia 10 de outubro, 30 por cento das centrais elétricas ucranianas foram destruídas, provocando apagões em todo o país", disse Zelensky na rede social "Twitter", reiterando que se "recusa a negociar" com o seu homólogo russo, Vladimir Putin.

Na capital ucraniana, Kiev, um ataque esta terça-feira provocou pelo menos duas mortes.

Drones russos em espaço aéreo ucraniano

Na segunda-feira, Kiev já tinha sido alvo de vários ataques com "drones kamikaze", que provocaram pelo menos quatro mortes confirmadas e as "fortes suspeitas" por parte das autoridades ucranianas de que venham a ser recuperados ainda mais corpos de vítimas entre os escombros.

Ataques próximos do Inverno ucraniano

De acordo com as autoridades locais, Kiev e outras regiões do país estiveram esta terça-feira de manhã sem eletricidade e água, após ataques de 'drones' e mísseis russos sobre infraestruturas essenciais, pelo segundo dia consecutivo.

A operadora DTEK afirmou que os habitantes da margem ocidental de Kiev estavam sem eletricidade e sem água e garantiu que "os engenheiros estão a fazer todos os esforços necessários para restabelecer o fornecimento".

Mísseis russos também provocaram grandes estragos na infraestrutura elétrica da cidade de Dnipro, no sul do país.

Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia

Ministro pede corte de relações com Irão

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, propôs ao Presidente, Volodymyr Zelensky, o rompimento das relações diplomáticas com o Irão pelo fornecimento de "drones" suicidas à Rússia.

Kuleba lembrou "os inúmeros casos de destruição causados por "drones" iranianos à infraestrutura civil da Ucrânia, as mortes e sofrimentos causados ao povo, bem como o surgimento de informações sobre a possível continuação do fornecimento de armas do Irão à Rússia"

Para o chefe da diplomacia ucraniana, é evidente que Teerão forneceu aviões não tripulados à Rússia "enquanto diz que é contra a guerra e não apoia nenhuma das partes". Ainda assim, Dmytro Kuleba prometeu reconsiderar esta posição "se o Irão parar de fornecer armas à Rússia".

Arne Schönbohm, ex-chefe da cibersegurança da BSI

Chefe da cibersegurança da Alemanha demitido

Entretanto, o Ministério do Interior da Alemanha anunciou esta terça-feira a demissão do diretor da agência nacional de cibersegurança da Alemanha, Arne Schönbohm, na sequência de denúncias de possíveis ligações aos serviços secretos russos.

O Governo alemão afirmou há mais de uma semana que estava a investigar as denúncias em pormenor. Arne Schönbohm, de 53 anos, era o diretor da agência BSI desde fevereiro de 2016. Segundo a agência de notícias alemã DPA, a ministra do Interior, Nancy Faeser, tomou esta decisão após acusações que "afetaram a necessária confiança do público na neutralidade e imparcialidade" da sua gestão.

Existe na Alemanha uma preocupação cada vez maior de que infraestruturas essenciais do país sejam alvo da Rússia, por causa do apoio de Berlim à Ucrânia, invadida no início deste ano pelas forças militares russas.