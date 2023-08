Grupos da Champions League 2023/24 conhecidos esta noite

Para compor os grupos da prova, o Fórum Grimaldi, no Mónaco, volta hoje a colher a elite do futebol europeu, três anos depois de um pausa por causa da pandemia de Covid-19.

É a tradicional gala da UEFA para o sorteio da fase de grupos da mais importante prova futebolística de clube da Europa. O sorteio está agendado para as 17 horas (tempo universal).

As 32 equipas participantes da prova estarão divididas em oito grupos de quatro cada. Por grupo passam as primeiras duas colocadas para a fase de "mata-mata" e as terceiras classificadas vão para a Liga Europa.

Man City, vencedor da última edição da Champions Foto: MartinxRickett/PA Images/IMAGO

Manchester City, o detentor da última Champions e o Sevilla vencedor da Liga Europa estão no Pote 1, com o Barcelona, Napoli, Bayern de Munique, PSG, Benfica e Feyenoord.

No ponte 2, estão: Real Madrid, Manchester United, Inter de Milão, Borussia Dortmund Atlético de Madrid, RB Leipzig, FC do Porto e Arsenal.

No pote 3: Shakhtar Donetsk, RB Salzburg, Milan, Lázio, Estrela Vermelha, Sporting de Braga, PSV Eindhoven e Copenhaga.

E no pote 4: Newcastle, Union Berlin, Lens, Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Young Boys e Royal Antwerp.

Datas para a fase de grupos:

Primeira jornada: 19 e 20 de setembro

Segunda jornada: 3 e 4 de outubro

Terceira jornada: 24 e 25 de outubro

Quarta jornada: 7 e 8 de novembro

Quinta jornada: 28 e 29 de novembro

Sexta jornada: 12 e 13 de dezembro

A final desta temporada joga-se em Londres Foto: Robert Michael/dpa/picture alliance

Terminada a fase de grupos, a UEFA marcou o dia 18 de dezembro para o sorteio dos oitavos de final, cujo início está previsto para 13 de fevereiro de 2024.

A 15 de março será realizado o sorteio dos quartos de final. A final desta temporada da Champions joga-se a 1 de junho no Estádio de Wembley, em Londres.

Noite de gala e premiações

Esta noite serão conhecidos os vencedores dos prêmios individuais da UEFA da época passada 2022/23.

Entre os nomeados para o jogador do anos estão o belga, Kevin de Bruyne, o norueguês, Erling Haaland e o argentino, Lionel Messi.

Pep Guardiola é um dos nomeados para o prémio de treinador do ano Foto: Mark Pain/empics/picture alliance

Aitana Bonmatí, Olga Carmona e Sam Kerr disputam o trono de melhor jogadora do ano.

Pep Guardiola, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti estão na corrida para o prémio do melhor treinador masculino da época.

Novo formato da Champions

Na próxima edição 2024/25 a UEFA vai introduzir um novo formato da Liga dos Campeões, que passará a contar com 36 equipas.

Com a entrada em vigor do novo sistema, as equipas disputarão primeiro a chamada "Fase da Liga", de onde as oito melhores equipas classificam-se diretamente para os oitavos-de-final.

Da nova até 24ª posição disputam uma espécie de play-off, em duas mãos de acesso à fase de mata-mata.