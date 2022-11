Greve em Angola: Enfermeiros e Governo iniciam negociações

É com otimismo que o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola, Cruz Matete, encara as negociações com o Governo, previstas para esta terça-feira.

"Nós esperamos colher bons resultados e que estes resultados tragam satisfação dos assuntos aos profissionais de enfermagem dos assuntos propostos. Vamos esperar que o diálogo prevaleça e que quem saia a ganhar seja a nossa população", afirma Matete em entrevista à DW.

Os enfermeiros exigem melhores condições de trabalho, incluindo o aumento de técnicos, material gastável e medicamentos. Também reclamam o subsídio face ao desgaste provocado pela pandemia da Covid-19, exigem ainda o pagamento das horas-extra e a transição automática – a saída dos profissionais de uma categoria para outra.

Governo diz que, com a greve, "alguns" serviços de saúde funcionaram a meio-gás esta segunda-feira (07.11)

Primeiro dia de greve

O secretário-geral do sindicato dos enfermeiros faz um balanço positivo do primeiro dia de paralisação: "Conseguimos atingir os objetivos daquilo que preconizámos".

"Ao nível do país se conseguiu quase 16.736 profissionais que conseguiram participar nesta greve. Então, podemos considerar que estávamos na ordem dos 78,6%", detalha Cruz Matete.

Segundo o Governo, "alguns" serviços estiveram a funcionar a meio-gás. A greve criou transtornos a muitos utentes, que foram obrigados a regressar às suas casas sem assistência médica.

Paulo Luvualo, bastonário da Ordem dos Enfermeiros de Angola, apela ao cumprimento da lei da greve, garantindo os serviços mínimos.

"Aqueles que aderirem à greve não devem ser molestados e os que não aderirem também não devem ser molestados. Os profissionais de enfermagem devem pautar pelos princípios éticos e deontológicos mantendo os serviços de acordo com a lei da greve. À entidade patronal, nós apelamos que se paute pelo diálogo, porque será a melhor solução do problema", concluiu.