Greve dos transportes suspensa na Guiné-Bissau

Um acordo rubricado esta quinta-feira (03.06) entre o Governo da Guiné-Bissau e a Federação das Associações de Motoristas de Transportes Públicos permitiu a suspensão da greve geral de cinco dias, disse o porta-voz da organização, Caram Lamine Cassamá.

A Federação, que observou o primeiro dos cinco dias da greve, na quarta-feira, deixando a Guiné-Bissau praticamente paralisada, recebeu do Governo garantias de que "todas as exigências serão cumpridas", notou Cassamá.

"Mal terminaram as negociações, o Governo produziu um despacho e nós ordenamos a suspensão imediata da greve", disse o porta-voz da federação que junta 21 associações de motoristas de transportes públicos.

Entre as exigências, o Governo comprometeu-se a criar pontos de pagamento de multas e coimas por infrações ao trânsito em lugares específicos em Bissau e nos centros urbanos do interior do país.

Redução dos agentes de fiscalização

Foi criado um grupo na rede social WhatsApp para que o motorista de transporte público que seja obrigado a pagar uma multa ou coima na estrada por um agente de trânsito faça a denúncia, postando o recibo naquele canal.

"O ministro das Finanças prometeu que será imediatamente tomada medida contra aquele agente", referiu Caram Cassama.

As partes ainda acordaram que será reduzido o número de agentes de fiscalização do trânsito rodoviário em Bissau e no interior do país, passando aqueles a fixar-se em lugares determinados e conhecidos.

Os transportadores públicos denunciam a existência de "um número exagerado" de agentes de trânsito nas estradas o que, dizem, lhes atrapalha o serviço.

A mediação entre a federação dos motoristas e o Governo, representado pelos ministros dos Transportes, das Finanças e das Obras Públicas, foi feita pelo ministro da Função Pública, Tumane Baldé.