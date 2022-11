Greve dos professores: Sindicato fala em 100% de adesão

Os professores angolanos iniciaram esta quarta-feira (23.11) uma greve geral que se prolonga até ao dia 30 deste mês, exigindo respostas às questões do caderno reivindicativo, entregue há três anos ao Ministério da Educação.

Segundo o secretário-geral do Sindicato Nacional de Professores (Sinprof), o nível de adesão é de 100%, confirmando a paralisação das aulas em, pelo menos, todas as escolas do centro da cidade de Luanda.

"O nível de adesão é de 100%, não há mesmo aulas", referiu Admar Jinguma em declarações à agência de notícias Lusa, realçando que nos últimos dois dias não houve qualquer contacto com o Ministério da Educação.

"O ministério preferiu mentir, como forma de os desmobilizar [professores], que tomou conhecimento da greve via redes sociais, o que não é verdade", acrescentou.

Num comunicado divulgado na terça-feira, o ministério disse ter tido conhecimento da greve pelas redes sociais e que já atendeu 7 dos 10 pontos do caderno reivindicativo, apelando ao "bom sendo" do Sinprof "no sentido de rever a sua posição".

O secretário-geral do Sinprof, por seu lado, manifestou abertura para dialogar com a entidade patronal. Subsídios de isolamento, redução do Imposto de Rendimento do Trabalho (IRT) e a questão de regulação da monodocência são algumas das questões que constam do caderno reivindicativo, disse.