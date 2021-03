Governo moçambicano confirma ataque armado em Palma

"As forças de defesa e segurança estão a perseguir o movimento do inimigo e trabalham incansavelmente para restabelecer a segurança e a ordem com a maior rapidez", disse o coronel Omar Saranga, porta-voz do Ministério da Defesa moçambicano.

De acordo com a mesma fonte, as comunicações com Palma estão interrompidas, não havendo, até este momento, informação sobre vítimas e danos causados.

Várias fontes disseram na quarta-feira (24.03) à Lusa que a população de Palma estava a abandonar a vila e a refugiar-se na mata, cenário também confirmado pelo Ministério da Defesa.

Insurgentes deixam rasto de destruição em Cabo Delgado (foto de arquivo de Macomia)

Apesar da interrupção das redes móveis na vila, diferentes fontes dizem estar a receber indicações da região de Palma de que disparos de armas de fogo continuam durante a manhã de hoje na sede de distrito.

O Ministério da Defesa apela para a população "se manter vigilante e serena enquanto procura espaços seguros", pedindo colaboração com as autoridades, "denunciando os terroristas e homens armados para a sua neutralização".

Retoma de atividades em Afungi

A instabilidade em Palma surge no dia em que o Governo moçambicano e a petrolífera Total anunciaram a retoma gradual das obras do complexo industrial de Afungi, adjacente à vila de Palma, após reforço das condições de segurança.

Em dezembro de 2020, os trabalhos de construção na península foram interrompidos no seguimento de ameaças à segurança nas imediações do projeto, que levaram à desmobilização da mão-de-obra.

A declaração à imprensa de hoje de Omar Saranga mereceu também uma alusão ao projeto de gás liderado pela Total, o maior investimento privado em África, avaliado em cerca de 20 mil milhões de euros.

"As Forças de Defesa e Segurança (FDS) tudo farão para garantir a segurança e o bem-estar das populações contra os atos desumanos perpetrados pelos terroristas ao mesmo tempo que continuam a garantir a proteção dos projetos económicos" e "salvaguardar os direitos humanos", concluiu.

A violência armada em Cabo Delgado, onde se desenvolve o maior investimento multinacional privado de África, para a exploração de gás natural, está a provocar uma crise humanitária que já resultou em quase 700 mil deslocados e mais de duas mil mortes.