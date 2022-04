Governo moçambicano aumenta salários mínimos entre 3,6% e 7,6%

A subida mais pequena vai para as salinas, com aumento de 3,6%, passando a ter um ordenado mínimo de 5.759 meticais (cerca de 84,7 euros), seguidas da pesca de kapenta (tipo de sardinha de água doce), 4,3%, incrementando o salário mais baixo no setor para 4.591 meticais (equivalente a 67,5 euros), e pesca marítima, industrial e semi-industrial, que aumenta 4,5%, passando o ordenado mais baixo para 5.820 meticais (algo como 85,6 euros).

A área de pedreiras e areeiros também recebeu uma subida de 4,5%, aumentado o salário mais baixo para 5.830 meticais (cerca de 85,7 euros). O aumento mais alto foi para a agricultura, pecuária, caça e silvicultura, que tiveram uma subida de 7,6% no ordenado mais baixo, passando para o mínimo de 5.200 meticais (equivalente a 76,5 euros).

Os restantes setores de atividade receberam aumentos salariais entre 4,78% e 6,94%.

Com os novos salários mínimos anunciados, o ordenado mais baixo em Moçambique é pago na pesca de kapenta, que passa a ser de 4.591 (algo como 67,5 euros) e o mais alto entre os mínimos vigora nos serviços financeiros, que está fixado em 14.340 meticais (cerca de 210 euros).

Os novos ordenados têm efeito a partir de 01 de abril, refere o comunicado do Conselho de Ministros.

"Os valores percentuais aprovados pelo Conselho de Ministros, para cada setor de atividade, refletem os consensos alcançados na mesa de negociações da Comissão Consultiva do Trabalho, órgão tripartido no qual estão representados os interesses dos empregadores, trabalhadores e do Governo", disse a nota.

O Governo sustenta que os novos ordenados traduzem o atual momento económico e social que Moçambique atravessa, caracterizado por um baixo nível de produção e de produtividade, impacto das calamidades naturais e do "terrorismo" na província de Cabo Delgado, norte do país.