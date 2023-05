Eleições: Governo proíbe viaturas do Estado durante campanha

Proibição inclui viaturas do Estado afetas a projetos, institutos e empresas públicas, dá conta o Ministério das Finanças. Campanha eleitoral para as eleições de 4 de junho na Guiné-Bissau arranca no fim de semana.

O Ministério das Finanças da Guiné-Bissau proibiu a utilização de viaturas do Estado durante a campanha eleitoral para as legislativas de 04 de junho.

"O Secretariado Nacional do Património do Estado, sob instrução do ministro das Finanças, informa que todas as viaturas do Estado estão expressamente proibidas de serem utilizadas na campanha eleitoral e outros serviços" que não estejam relacionados com a atividade laboral, lê-se no comunicado divulgado à imprensa, esta segunda-feira (08.05).

O executivo esclarece que a proibição diz respeito às viaturas do Estado, incluindo as que estão afetas a projetos, institutos e empresas públicas.

A campanha eleitoral para as eleições legislativas deverá começar no sábado e terminar em 02 de junho.

O Ministério das Finanças divulgou também na semana passada um despacho a clarificar que o único material para a campanha eleitoral que não precisa de ser desalfandegado é o que não tem valor comercial, incluindo camisolas, cartazes e outros objetos de propaganda política.