Governo guineense não comparece à reunião para consolidar acordo e frustra grevistas

O boicote de técnicos que tem paralisado o setor da saúde na Guiné-Bissau dura já uma semana e continuará, pelo menos, até o dia 30 deste mês. Júlio Mendonça, secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau (UNTG), em entrevista à DW África, também garante que o sindicato já deu entrada em um novo pré-aviso de greve, que assumirá nova estratégia.

DW África: O boicote dos técnicos de saúde decorre há uma semana. Qual é o ponto de situação quanto à paralisação?

Júlio Mendoça (J.M.): Continuamos a nossa posição. A greve ainda está de pé até o dia 30 deste mês, apenas nos serviços essenciais da saúde estão a ser garantidos os serviços mínimos . Na semana passada tinha havido uma radicalização tendo em conta o próprio comportamento do Governo, associado às declarações do Presidente da República, que para nós não passam de declarações que não têm enquadramento constitucional, porque o Presidente da República não é chefe do Governo. Mas neste momento já elaboraram um novo plano de adesão de serviços mínimos e está-se a verificar em todo o país.

DW África: Esperavam esta segunda-feira (27.09), um novo encontro com o Governo guineense, mas tal não aconteceu, certo?

J.M.: O Ministro da Função Pública tinha nos contactado de manhã. Disse que de certeza poderiam chamar esta tarde ou mais tardar amanhã de manhã. Estamos a finalizar certos assuntos com o Presidente da comissão do Governo, mas até ao momento eu tive a informação que ainda não fomos convocados. Estamos à espera que tragam uma resposta satisfatória porque já havia tido uma calendarização do cumprimento dos pontos a serem tratados. Se não nos convocarem, nós continuamos ainda na nossa posição.

Paralização deve continuar caso Governo não sente para negociar

DW África: Quais são as vossas expectativas relativamente a esse encontro?

J.M.: Já tinha havido um pré-acordo, só faltava apenas o primeiro-ministro assinar e ordenar o cumprimento dos pontos acordados. Em soma a isso, ouvimos a primeira diretora do Presidente da República a pôr em causa todo o trabalho que já tínhamos conquistado.

DW África: Caso não haja entendimento, ponderam prosseguir com a paralisação?

J.M.: Se não houver acordo, já demos entrada com [novo pré-aviso de greve]. Dessa vez já mudamos a estratégia que será de três em três dias por semana organizar e mobilizar os servidores públicos.

DW África: Como é que encara a declarações de Umaro Sissoco Embaló que compara o boicote a um "ato de terrorismo”?

J.M.: Acho que na Guiné já habituamos em ouvir declarações desse tipo do Presidente, que não têm enquadramento nenhum. Se tivesse havido canalização de recursos financeiros para os centros [de saúde] e hospitais, a fim de criar condições materiais para que os centros funcionem em condições dignas, não teríamos mortes nos hospitais. Independentemente dessas greves, já havia tido mortes. Continua a haver mortes nos hospitais por falta de investimento sério. Temos o nosso foco e vamos continuar com ele. Lutar para conquistar a dignidade do povo guineense. Não nos preocupamos com esse discurso.