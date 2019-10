Governo da Guiné-Bissau encerra embaixada na Alemanha

O Governo da Guiné-Bissau decidiu encerrar a embaixada na Alemanha devido a irregularidades e ao incumprimento de requisitos de funcionamento, anunciou nesta quinta-feira (10.10) o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros esclarece que o Governo deliberou o encerramento da embaixada da Guiné-Bissau na Alemanha na reunião do Conselho de Ministros de hoje, porque a missão diplomática não estava a cumprir com os requisitos de funcionamento.

"E também por se ter detetado que sempre funcionou com fundos não provenientes do Tesouro Público guineense e devido a inúmeras irregularidades ocorridas que arriscaram pôr em causa a soberania do país", salienta-se na mesma nota.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros guineense esclarece que será aberto um consulado geral em Hamburgo e que a embaixada em Bruxelas passará a ter a jurisdição sobre a representação diplomática da Alemanha.